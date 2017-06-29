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Из-за «Игры престолов» начался туристический бум в Исландии

  • 29.06.2017, 10:15

Четвертый сезон сериала снимался в Исландии в 2011—2013 годах, а сейчас там проходят съемки некоторых серий последнего сезона.

В Исландии за год резко возросла стоимость краткосрочного найма жилья, сообщает международное новостное агентство Bloomberg (перевод – РБК). Это произошло благодаря наплыву туристов, вызванному съемками сериала «Игра престолов», считает агентство. Четвертый сезон сериала снимался в Исландии в 2011—2013 годах, а сейчас там проходят съемки некоторых серий последнего сезона.

Исландская столица заняла пятое место по стоимости краткосрочной аренды жилья в рейтинге Bloomberg за 2017 год. Суточная аренда жилья для двух человек в Рейкьявике составляет $ 171, что на 20,4% выше, чем в прошлом году, сообщает информационное агентство со ссылкой на данные каучсерфингового агентства Airbnb.

Наплыв туристов также вызвал в Исландии рост спроса на услуги отелей. По стоимости гостиничного номера на двоих за одну ночь Рейкьявик занял в рейтинге Bloomberg четвертую позицию. За год этот показатель увеличился на 16,7% и составил в среднем $ 259, пишет агентство.

Резкий рост стоимости краткосрочной аренды и услуг отелей в Исландии, кроме интереса туристов к съемках телесериала, вызван также разрывом между спросом и предложением на местном рынке аренды и услуг гостиниц, считает Bloomberg. По данным Банка Исландии, на которые ссылается агентство, в 2017 году ожидается более 2 млн туристов, в то время как население страны составляет около 340 тыс. человек.

Краткосрочная аренда принимает на себя большую долю исландских туристов, и ожидается, что в ближайшем будущем эта сфера экономики обгонит гостиничный бизнес по размерам и доходности, приводит Bloomberg слова специалистов Банка Исландии.


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