Подполковник-бунтарь Вусик: Буду идти до конца 1 29.06.2017, 10:18

Игорь Вусик

Фото: «Радыё Свабода»

Непокорившийся глава кричевских милиционеров-бунтарей будет обжаловать решение суда.

Бывший начальник ООПП Кричевского РОВД подполковник Игорь Вусик будет обжаловать решение суда Центрального района г. Минска, который признал решение об его увольнении из органов внутренних дел обоснованным и законным. Решение суда будет обжаловано уже в ближайшие дни, сообщил И. Вусик корреспонденту «Магілёўскага рэгіёна».

28 июня суд Центрального района г.Минска завершил рассмотрение искового заявления бывшего начальника ООПП Кричевского РОВД Игоря Вусика в отношении МВД Республики Беларусь, отказав истцу в удовлетворении его требований в полном объеме.

Игорь Вусик требовал восстановить его на работе и взыскать с МВД 10 тысяч белорусских рублей в качестве компенсации морального вреда, а также отменить дисциплинарное взыскания, объявленного ему по заключению служебной проверки ГУСБ МВД.

В конце судебного заседания Игорь Вусик предложил представителю ответчика пойти на мировую, если он изменит причину его увольнения на другое основание, а именно – по соглашению сторон. Однако и в удовлетворении этого ходатайства ему было отказано.

Игорь Вусик говорит о том, что во время суда в Минске не было удовлетворено ни одно ходатайство с его стороны, не были вызваны и опрошены свидетели. По мнению Вусика, судья Александр Длужневский почему-то не захотел принять во внимание все его доводы.

«Я обязательно буду обжаловать решения суда Центрального района г. Минска в вышестоящих инстанциях. Буду идти до конца», – говорит Игорь Вусик.

Напомним, что подполковник Игорь Вусик был уволен из органов внутренних дел после написания группой милиционеров из возглавляемого им отдела ООПП Кричевского РОВД обращения о грубых нарушениях в Кричевском РОВД на имя министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича. Кроме И. Вусика, из органов МВД по разным поводам были также уволены и два другие милиционеры-подписанты – майор милиции Юрий Дюбанов и лейтенант Андрей Шашков.

После безуспешных попыток добиться справедливости в органах прокуратуры, 5 июня Игорь Вусик обратился в суд Центрального района г. Минска с иском о необходимости отменить приказ МВД о его увольнении.