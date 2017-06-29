К чему приведут новые «письма счастья» для студентов 29.06.2017, 10:31

Какие потери несет экономика, когда власти «трудоустраивают» молодых специалистов.

Белорусские вузы получили поручение правительства трудоустроить всех выпускников, обеспечив «стопроцентное распределение». Насколько реальны планы правительства в нынешних непростых условиях на рынке труда и что это даст самим выпускникам и государству, выяснял сайт «Завтра твоей страны».

Борнукова: Жесткие условия распределения ставят талантливых выпускников в невыгодное положение

Эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова считает, что трудоустроить всех выпускников учебных заведений вполне реально, вот только какой ценой?

— Работу с зарплатой в 300 рублей выпускники легко найдут. А вот приличную, на которую они могли бы претендовать, это уже сложнее, — отмечает эксперт.

В такой короткий срок, когда для поиска нет даже нескольких месяцев, а всех требуют немедленно трудоустроить, найти подходящий вариант, практически невозможно.

— Конечно, университеты должны помогать студентам находить работу, но делается это иначе, — уверена Катерина Борнукова. — Университеты устраивают студентам практику, организуют ярмарки вакансий. И это должно быть осознанным выбором, а не навязываться директивным образом.

Иначе распределение будет неэффективным и проиграют все — и молодые специалисты, и государство. Выпускники — поскольку не смогут в полной мере реализовать свой потенциал. Государство же рискует потерять хороших специалистов.

— Например, талантливый человек может оказаться на плохом месте просто потому, что хорошую работу он не смог найти и его распределили куда-то там, только потому, что должны были распределить, — поясняет эксперт. — А многие исследования показывают, что первая работа – это очень важно для всего карьерного пути. Я думаю, что многие от распределения просто теряют.

Конечно, не все студенты могут найти себе хорошую и высокооплачиваемую работу. И кто-то действительно будет рад, что его трудоустроили.

— Но это, скорее, слабые студенты. Те же, кто посильнее и талантливее, в общем-то, способны найти работу сами. Но жесткие условия распределения, когда нужно устроить всех прямо после получения диплома, ставят их в невыгодное положение, — уверена Катерина Борнукова.

Понять, чего добивается правительство в своем порыве всех трудоустроить, достаточно сложно. Посыл, что каждый студент должен отработать за предоставленное ему государством высшее образование, не выдерживает никакой критики.

— Я не думаю, что кто-то получает высшее образование, чтобы потом дома сидеть. Все его получают, чтобы работать, — уверена эксперт. — И заставлять человека идти работать именно там, где его сможет трудоустроить университет, это, мягко говоря, неправильно.

Лаврухин: Эта маниакальная сосредоточенность на 100% негативно сказывается на развитии экономики и общества

По мнению белорусского эксперта и доцента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург) Андрея Лаврухина, наличие первого места работы сразу после окончания обучения – очень важный для выпускников фактор активации и корректировки полученных в ходе обучения знаний и компетенций.

— Во многих странах ценность наличия первого рабочего места гораздо выше зарплаты, которую там получают, — отмечает эксперт. — Однако это не отменяет вопроса о качестве рабочего места. Оно должно обеспечивать работу, соответствующую полученной специальности, и быть перспективным для дальнейшей самореализации выпускника на рынке труда.

Первое рабочее место призвано не столько «закрепить» выпускника на рынке труда, сколько помочь адаптироваться, чтобы он мог потом трудоустраиваться уже самостоятельно, причем с перспективой роста. Тогда это способствует развитию рынка труда и общества в целом.

— На мой взгляд, именно с этим в Беларуси большие проблемы по целому ряду причин, — уверен эксперт. — Первое рабочее место нередко не соответствует полученным знаниям. В результате у выпускников создается устойчивое ощущение ненужности не только полученных в ходе обучения знаний, но и бесперспективности какой бы то ни было их адаптации к рынку труда.

Вместе с тем происходит и блокировка личностных амбиций, идет привыкание к перманентному снижению жизненного уровня и потребностей, что неизбежно порождает разочарование и скепсис в отношении своих перспектив на бедном, не гибком рынке труда, изобилующем невостребованными и устаревшими профессиями.

— В нашем обществе очень плохо работают социальные лифты, нет ясных и понятных всем механизмов («правил игры»), позволяющих достигать карьерных высот в зависимости не от влиятельных «друзей» и «родственников», а от результатов собственных достижений, — поясняет эксперт. — К сожалению, даже у выпускника, получившего хорошее образование в Беларуси, нет видения перспективы дальнейшей самореализации в стране и он начинает с интересом и тоской поглядывать на соседние рынки труда (ЕС и РФ, прежде всего), где возможностей для самореализации больше, зарплаты выше, а перспективы отчетливее.

Именно поэтому простое закрепление выпускников за первым рабочим местом без должного обеспечения качества этого рабочего места не решает проблемы и имеет лишь временный эффект.

— Эта маниакальная сосредоточенность на 100% обеспечении первой занятости лишает всех участников рынка образования и рынка труда понимания перспектив развития и самореализации в средне- и тем более долгосрочной перспективе, что неизбежно негативно сказывается на развитии экономики и общества Беларуси, — отмечает Андрей Лаврухин.

По мнению эксперта, правительству имело бы смысл работать не столько над количественными показателями трудоустроенных выпускников, сколько над факторами, благоприятствующими повышению качества первого рабочего места, способствующими росту его адаптивной функции, разнообразию и гибкости рынка труда, настройке «социальных лифтов» и созданию общих, всем понятных «правил игры», согласованию рынка образования и рынка труда.

— Обеспечить эффективную (и для индивида, и для экономики, и для общества в целом) трудоустраиваемость на протяжении всей трудовой жизни гораздо сложнее, чем всего лишь 100-процентную занятость выпускников, — отмечает Андрей Лаврухин. — Но без понимания необходимости решения этой стратегической задачи и реального продвижения в этом направлении через ряд достаточно серьезных и хорошо согласованных на всех уровнях реформ у рынка образования и рынка труда, у экономики и общества Беларуси нет будущего.