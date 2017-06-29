Между Ордой и Монголией Андрей Илларионов

29.06.2017, 10:42

Андрей Илларионов

Фото: RFE/RL

Как путинская Россия безнадежно отстала от Монгольской народной республики.

В последнее время довольно энергично стала популяризироваться версия, будто бы современная Россия в политическом отношении является наследницей Орды – т.е. таких государственных образований, как Улус Джучи, Золотая Орда, Большая Орда и т.п. Будто бы Россия унаследовала от монгольского государства такие политические институты, как жесткий авторитаризм, насилие, бесправие, рабство, коррупцию и т.д. Как теперь стало принято говорить, «ставка хана переехала в Кремль».

Это, конечно же, не так.

Если, согласно этой теории, княжества северо-восточной Руси, находившиеся под непрямым контролем Золотой Орды в течение немногим более двух столетий, смогли не только заимствовать средневековые монгольские институты, но и сохранить их в течение последующих пяти с половиной веков – несмотря на многократную радикальную перестройку политических, правовых, экономических, социальных систем сменявших друг за другом государственных проектов в этой части мира – Великого Княжества Московского, Московского Царства, Российской Империи, СССР, Российской Федерации, то, очевидно, что самим монголам такие институты импортировать не было никакой необходимости – они у них уже были. Более того, сохранить их, свои родные институты, в течение столетий монголам было несопоставимо легче, чем импортировавшим их русским. А при отсутствии заметного внешнего давления после монгольской антикоммунистической революции 1990 г. их можно было бы легко и естественно возродить/сохранить/развить.

Однако у монголов в последнюю четверть века получилось совсем не то, что получилось в России.

Согласно Фридом Хауз, Монголия стала полностью политически свободной еще в 1991 г., и с тех пор остается таковой. Уровень прав и свобод в Монголии все эти годы намного превышает аналогичные показатели не только России, но и Беларуси, фактически никогда не знавшей т.н. ордынского ига. В 2016 г. значения Индекса политических прав и гражданских свобод Фридом Хауз (по пересчитанной шкале, обратной применяемой в базе данных ФХ, соответственно: 10 – полная свобода, 0 – полная несвобода) составляли 9,1 в Монголии, 1,7 в России и 1,7 в Беларуси.

В последние 8 лет (2009-2016 гг.) в Монголии происходит экономический бум со среднегодовыми темпами прироста ВВП в 7,1%, в России – экономическая стагнация (0,2%).

Самое главное – в Монголии утвердилась сменяемость политического руководства на основе всеобщих, прямых, честных выборов. За последние 27 лет на парламентских выборах в Монголии четырежды побеждала и приходила к власти оппозиция, на президентских выборах – трижды побеждал и становился президентом страны кандидат от оппозиции.

Два дня тому назад, 26 июня 2017 г., в Монголии прошел первый тур очередных президентских выборов, на которых ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, а первые три кандидата получили соответственно 38,1%, 30,3% и 30,1% голосов.

Через 10 дней, 9 июля, состоится второй тур президентских выборов в Монголии.

Кто на них победит – никому неизвестно.

В отличие от т.н. «президентских выборов» в России весной 2018 г.

Нынешняя Россия совсем не похожа ни на средневековую Орду, ни на современную Монголию.

Андрей Илларионов