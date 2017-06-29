закрыть
29 июня 2017, четверг, 14:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Евро установил новый рекорд в начале торгов в Минске

2
  • 29.06.2017, 11:20
  • 3,649

Курс европейской валюты снова вырос и пересек психологическую отметку в 2,2 рубля.

После вчерашнего ожидаемого роста европейская валюта снова дорожает. Со старта торгов евро вырос на 0,9 копейки и пересек новую психологическую отметку в 2,2 рубля. Аналитики прогнозируют довольно длительный период роста европейской валюты. Между тем российский рубль ощутимо набрал, увеличившись на 2,1 копейки.

Сейчас валюту ЕС покупают и продают по 2,2077 копейки. Доллар упал на 0,14 копейки и сейчас стоит 1,9329 белорусского рубля, сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

Российский рубль отыграл вчерашнее падение и вырос на 2,12 копейки, сейчас его покупают и продают по 3,2697 белорусского рубля за сотню.


Мнение

А настоящие ли у любителя парадов полковники?
А настоящие ли у любителя парадов полковники? Виктор Корнеенко
Победа требует выхода на улицу
Победа требует выхода на улицу Николай Статкевич
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Дмитрий Орешкин
По какому поводу восторг?
По какому поводу восторг? Светлана Калинкина


Интервью

Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому