Евро установил новый рекорд в начале торгов в Минске 2 29.06.2017, 11:20

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Курс европейской валюты снова вырос и пересек психологическую отметку в 2,2 рубля.

После вчерашнего ожидаемого роста европейская валюта снова дорожает. Со старта торгов евро вырос на 0,9 копейки и пересек новую психологическую отметку в 2,2 рубля. Аналитики прогнозируют довольно длительный период роста европейской валюты. Между тем российский рубль ощутимо набрал, увеличившись на 2,1 копейки.

Сейчас валюту ЕС покупают и продают по 2,2077 копейки. Доллар упал на 0,14 копейки и сейчас стоит 1,9329 белорусского рубля, сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

Российский рубль отыграл вчерашнее падение и вырос на 2,12 копейки, сейчас его покупают и продают по 3,2697 белорусского рубля за сотню.