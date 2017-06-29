Беларусь одобрила соглашение с ЕС о строительстве центров для мигрантов 10 29.06.2017, 11:27

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Постановление подписал премьер-министр Кобяков.

Беларусь одобрила проект соглашения с Евросоюзом о финансировании создания центров для нелегальных мигрантов. Совет министров нашей страны принял соответствующее постановление (№ 481 от 26 июня 2017 года), которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе отмечается, что правительство одобрило проект соглашения о финансировании «в качестве основы для проведения переговоров». На их проведение уполномочено Министерство внутренних дел, которому разрешено при необходимости вносить в него изменения и дополнения, «которые не имеют принципиального характера». МВД уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Еврокомиссия выделит 7 миллионов евро на реализацию проекта международной технической помощи, в том числе на создание в нашей стране центров содержания нелегальных мигрантов. Речь идет о тех нелегалах, которые были задержаны на территории Беларуси.