Два красноречивых фото с прогона военной техники по Минску 15 29.06.2017, 11:48

2,719

Фото: onliner.by

Почему белорусам надоели игры в «солдатики».

Вечером в среду, в час пик, проспекты Независимости и Машерова были перекрыты. Военные гнали технику на генеральную репетицию парада, который покажут 3 июля, пишет «Салiдарнасць».

Минчане и гости столицы с открытыми ртами и недоумением наблюдали за милитаристским шоу. Фоторепортер Сергей Гапон опубликовал в Facebook красноречивый снимок.

Водители возмущались в мобильном «Яндекс-Навиготоре»:

«Для чего эта репетиция в час пик?! Неужели нельзя ночью репетировать?»

«Денег нет, налоги на дорогу платим, а танки едут».

«Остерегайтесь падающих столбов!»

«Кто в Беларуси жил, тот в цирке не смеется».

Пользователь Onliner.by с ником Ivan_Ivanovich запечатлел последствия проехавших танков в Уручье.

Обсуждения в соцсетях вызвала ситуация, когда военные вроде бы не пропустили куда-то спешившие пожарные автомобили. На это пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Виталий Дембовский пояснил в Facebook:

«На Богдана Хмельницкого, 7 было загорание рекламного щита. Была направлена машина ближайшая, находившаяся на охранных мероприятиях парада. Для оперативной замены на дежурстве была передислоцирована техника для обеспечения мероприятий парада, у регулировщика спрашивали, куда лучше проехать и стать на замену.

Все маршруты объезда и передислокация техники на такие мероприятия спланированы заранее, равно как и алгоритмы действий, исключающие ситуацию несвоевременного прибытия помощи. Более того, всегда направляются несколько ближайших машин, чтобы дорожная ситуация (заторы, дтп и т.д) на одном направлении не позволила снизить оперативность. Все в порядке!»

Впрочем, белорусы уже привыкли, что у нас всегда все по плану. Последний пример — это история со снесшим фонарь танком. Тогда после инцидента Мингорисполком завил, что «деформировалась опора освещения, подлежавшая плановой замене».

«Как удачно все совпало, не правда ли? — Немного все офигели, но таков уж был план!» — восхищались в Украине изобретательностью белорусов.