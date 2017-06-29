В Иерусалиме открылась площадь Марка Шагала 1 29.06.2017, 12:10

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Марк Шагал

Торжественная церемония с участием мэра города прошла 28 июня.

Церемония торжественного открытия площади в честь Марка Шагала, одного из наиболее выдающихся уроженцев белорусской земли и яркого представителя художественного авангарда ХХ века, состоялась в Иерусалиме 28 июня.

Об этом БелТА сообщили в белорусской дипмиссии. В мероприятии приняли участие мэр города Нир Баркат, представители Французского института, Российского культурного центра и израильской общественности, в том числе - белорусского землячества в Иерусалиме.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Израиле Владимира Скворцова, это событие подтверждает особое отношение израильтян к творчеству известного художника, 130-летие со дня рождения которого будет отмечаться в ближайшее время.

Марк Шагал более 50 лет назад создал уникальные мозаики и гобелены для здания Кнессета и синагоги больницы Хадасса.

Инициаторами названия одной из площадей города именем Марка Шагала стали известный искусствовед Галина Подольская, руководители Иерусалимского пресс-клуба Роман Гершзон и Александр Аграновский, которые подали соответствующую заявку в мэрию в 2014 году.

Кстати, звания почетного гражданина города Иерусалима Шагал был удостоен еще в 1977 году. «Мы искренне признательны энтузиастам, усилиями которых сегодня в Иерусалиме создан новый уголок Марка Шагала, а также всем тем, кто их поддержал. Надеемся, что он станет еще одним местом паломничества этого уникального города - для всех поклонников творчества великого мастера, - подчеркнул во время торжественной церемонии Владимир Скворцов. - Признанный во всем мире живописец и график из Витебска покорил очень многих людей в мире своим неповторимым стилем и особенным взглядом на жизнь».

Посол при этом напомнил, что нынешний, 2017 год, является юбилейным в истории связей двух государств: в мае исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Израилем. Площадь Шагала и соответствующий памятный знак расположены возле так называемого Дома Тихо - монографического художественного музея в центре Иерусалима и неподалеку от дома рава Кука, где часто гостил выдающийся мастер живописи.