«Для вас рассрочек нет, это приказ сверху» 4 29.06.2017, 12:35

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Виталий Рымашевский

Виталию Рымашевскому отказали в возможности оплатить штраф по частям.

Сопредседателю Белорусской Христианской Демократии Виталию Рымашевскому позвонили судебные исполнители и пригрозили применить против него «все возможные санкции», если сегодня он не выплатит штрафы.

Об этом политик рассказал «Белсату».

Общая сумма штрафов Виталия Рымашевского превысила $ 2 тыс.

На вопрос политика, возможна ли рассрочка по уплате штрафов, судебные исполнители ответили: «Для вас – нет, так как это приказ сверху».

Сегодня оплатить штрафы Виталий Рымашевский не имеет возможности, но в разговоре c журналистами отмечает, что будет «одалживать и собирать деньги», чтобы быстрее рассчитаться, так как это «вопрос безопасности семьи».

Судебное решение относительно штрафов Виталия Рымашевского может быть принято уже сегодня.

«Тогда теоретически уже сегодня могут приехать описывать имущество», – полагает представитель БХД.

Сами судебные исполнители ведут себя корректно, замечает Виталий Рымашевский, но в целом действия властей он называет «политическим заказом» и «давлением».

«Может быть власть думает, что таким образом нас заставят прекратить подготовку резолюции по Беларуси на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заставить не поднимать вопрос политзаключенных-патриотов, которые страдают до сих пор в тюрьмах? В таком случае, решения по репрессиям принимают наивные, недалекие люди», – написал в «Фейсбуке» Виталий Рымашевский.