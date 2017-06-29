Улицы поломанных фонарей 2 Софья Лихутина

29.06.2017, 13:02

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Фото: onliner.by

Быть может, помимо военных парадов, имеются другие средства воспитания любви к родине.

Беларусь – единственная из республик б. СССР, чей день независимости не привязан ни к дате провозглашения последней (27 июля 1991 года), ни к распаду СССР (26 декабря 1991 года). Как известно, после референдума-1996 День независимости отмечается 3 июля и совпадает с датой освобождения Минска (отметим, что не республики) от немецких войск в ходе операции «Багратион». В силу этого совмещения дат главный праздник страны получил вполне милитаристское содержание, которое во все возрастающей степени противоречит как заявкам официального Минска на роль «донора» регионального миролюбия, стабильности и безопасности, так и актуальному наполнению «независимости» (которая в числе прочего понимается и как независимость от России как правопреемника СССР).

На одном из совещаний в начале июня Лукашенко рекомендовал средств на проведение Дня независимости не экономить – а бюджетникам таких поручений дважды давать не нужно. Посему в течение недели в Минске дважды прошли танковые учения. Вернее, две предпраздничные репетиции, ознаменовавшиеся горячими дискуссиями и чрезвычайными происшествиями. И пока байнет и социальные сети исходят проклятиями по поводу транспортного коллапса и поврежденных уличных покрытий, можно констатировать: по состоянию на конец июня праздник уже удался.

У идеи, согласно которой появление на улицах города бронетанковой техники вызывает у граждан прилив патриотических чувств, имеется некоторое количество противников. В прошлом году под соответствующим обращением, направленным в Мингорисполком, Минобороны, Совбез и другие инстанции, свои подписи подставило более 3000 человек. В нынешнем году – уже около 7000 граждан, которые в принципе не против парада, но против того, чтобы тяжелая военная техника бороздила просторы столицы.

В самом деле: почему бы не провести демонстрацию военной мощи на специальном полигоне, осуществив трансляцию парада посредством современных средств массовой коммуникации? В 2016 году ответ на этот вопрос дал Совет безопасности РБ. Суть ответа: военный парад на полигоне не вызовет столь сильного (в сравнении с городским ландшафтом) прилива патриотических чувств и гордости, обойдется дороже, и, наконец, туда будет сложно доставить зрителей. В этому году официального ответа пока нет – впрочем, как и официального запроса (подписи еще собираются). Имеется, впрочем, неофициальный – поступивший со стороны пресс-секретаря Минобороны, спровоцировавший дополнительный сбор подписей в защиту чести и достоинства подписантов петиции против «тяжелого» парада.

Не вполне понятно, почему парад на полигоне выйдет дороже, чем в центре города, ведь можно выбрать более близко расположенный к месту дислокации техники полигон. Во-вторых, Лукашенко сказал, что в этом году можно и не экономить. В-третьих, в рассуждения бюджетников про «дешевле» и «дороже» лучше, наверное, вовсе не вникать.

Здесь наиболее интересно вот что: каким образом представители силового блока фиксируют наибольший прилив патриотических чувств у граждан при созерцании тяжелой военной техники именно в городской черте? Вопрос на засыпку, поскольку, скажем, данных социологических замеров по данному вопросу никто не приводит. При этом число неленивых противников «тяжелых» парадов известно, и оно растет. Пойдет ли среднестатистический белорус «купляць беларускае» после созерцания танка, сбившего фонарный столб? Быть может, это какие-то странные представления о патриотизме? Быть может, помимо военных парадов, имеются другие, более эффективные средства воспитания любви к родине?

Софья Лихутина, «Наше мнение»