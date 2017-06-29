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На сколько за год подорожали продукты первой необходимости

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  • 29.06.2017, 13:06
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Результаты мониторинга показали неутешающие результаты.

На первом этапе основное внимание рабочая группа ФПБ сконцентрировала на анализе цен на продукты питания, входящих в потребительскую корзину, пишет «Белсат».

Результаты мониторинга показали, что цены на продукты потребительской корзины в нынешнем мае оказались на 24% выше по сравнению с тем, что было год назад.

Также исследование выявило значительные расхождения в стоимости набора продуктов из потребительской корзины в зависимости от регионов. Все вопросы, возникшие в ходе мониторинга, были обозначены перед Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Исследование охватило 43 наименования продуктов в заранее выбранных магазинах шаговой доступности, крупных торговых сетях, а также торговых объектах государственной собственности (в общей сложности более 100 торговых объектов).

Справка. Потребительская корзина – список вещей и услуг первой необходимости, который утверждается законодательством на определенный отрезок времени. При составлении потребительской корзины первостепенно учитываются такие категории, как продукты питания, предметы гардероба, медицинские препараты, а также оплата транспортных услуг, ЖКХ и некоторых другие виды расходов.


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