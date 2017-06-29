В Новой Зеландии найдено «восьмое чудо света» 1 29.06.2017, 13:23

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Выяснено местонахождение чуда природы, которое ранее считалось разрушенным.

Розовые и Белые террасы представляют собой прекрасные скалистые выступы, сформированные горячими геотермальными водами, пишет naukatv.ru.

В конце XIX века это место на озере Ротомахана на Северном острове Новой Зеландии привлекало тысячи туристов. Чудесный водопад был размером с восьмиэтажный дом, но в одну ночь в 1886 году он был разрушен в результате извержения соседнего вулкана. Считалось, что чудо света было навсегда стерто с лица Земли.

Однако благодаря исследованиям дневника немецкого географа Фердинанда фон Хохштеттера, жившего в XIX веке, удалось обнаружить место, в котором раньше находились террасы. Записи Хохштеттера остались единственным точным описанием этого места с его примерными координатами и ориентирами. Оказалось, что террасы вовсе не были разрушены, а только погребены под 15-метровым слоем вулканического пепла. Озеро и окрестности сильно изменили внешний вид, поэтому с тех пор и до нынешнего момента отследить прежнее местонахождение террас было невозможно.