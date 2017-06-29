«Что поделаешь, когда в родном городе нет работы» 4 29.06.2017, 13:35

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Три истории жителей Барановичей, которые ежедневно ездят на работу в другой город.

Жители нашего города, которые ежедневно ездят на работу в соседние районные центры, рассказали, что заставило их трудоустроиться вдали от дома, сколько времени и денег они тратят на дорогу и ищут ли вакансии в родном городе, пишет intex-press.by.

Анастасия Андриевская, 25 лет, ездит на работу в Ивацевичи

– Я училась на платном отделении в медуниверситете в Минске. Когда встал вопрос о рабочем месте, решила попробовать по распределению. Среди мест, которые мне предложили, Барановичей не было. Единственным близким городом с нормальным транспортным сообщением оказались Ивацевичи. Здесь я и работаю третий год детским стоматологом. До марта этого года я жила в Ивацевичах в общежитии. Однако в марте резко поднялась цена за проживание: если зимой вместе с коммунальными услугами я платила 36–37 рублей в месяц, то в марте получила жировку с суммой в 80 рублей.

Моя зарплата – чуть больше 400 рублей, и на оплату за общежитие уходила бы весомая часть. Я решила, что ежедневные поездки из Барановичей в Ивацевичи – 35 рублей за проездной на электричку плюс около 18 рублей за проездной на городской автобус – обойдутся дешевле, чем проживание в общежитии. И вот уже третий месяц я каждый день езжу по маршруту Барановичи – Ивацевичи – Барановичи.

Мой рабочий день начинается с 7.30. До Ивацевичей я добираюсь на электричке, которая отправляется из Барановичей в 6.20. Поэтому вставать мне приходится в 5 утра. Хорошо, что живу я недалеко от вокзала, в 10 минутах езды на городском автобусе. Собираюсь быстро – привожу себя в порядок и завтракаю. Кстати, из-за того, что рабочий день у меня начинается рано и потом времени на перекус может не быть, я приучила себя полноценно завтракать, чего раньше не делала. С собой беру обед – чаще всего что-то мясное с гарниром. Рабочий день у меня заканчивается в 14.06. И снова вокзал и электричка.

Дорога в одну сторону занимает чуть больше часа. Чтобы скоротать время, я обычно сплю, читаю или слушаю музыку. Мои близкие в целом к моим поездкам относятся спокойно, а вот некоторые знакомые удивляются, как я могу каждый день тратить по два часа на дорогу.

Не скажу, что эти поездки меня сильно напрягают. Правда, чувствуется, как накапливается усталость. После работы и в выходные дни хочется побыть дома, выспаться и отдохнуть, но я все-таки стараюсь «выбираться в свет».

После отработки в Барановичи возвращаться пока не планирую. Здесь для меня подходящих вакансий нет, так что, если ничего не изменится, буду и дальше ездить в Ивацевичи.

Ольга Климович, 26 лет, ездит на работу в Несвиж

– Еще год назад я работала в Барановичах инженером в одной из государственных организаций. Но контракт со мной не продлили, и мне пришлось искать новое место. Почти месяц я пыталась найти работу по специальности в нашем городе. Однако безуспешно. Были, конечно, варианты. В одном месте требовался инженер, но я не подошла, так как у меня было мало опыта работы. В другой организации, где была открыта вакансия, оказалась сильная текучка кадров, и это меня насторожило. В итоге я нашла место инженера-лаборанта в Несвиже, где работаю уже 10 месяцев.

В Несвиж я добираюсь на собственном автомобиле. Дорога в одну сторону занимает 45 минут. Выезжать нужно около 7 утра, поэтому мой день начинается в 6.00. Умываюсь, завтракаю, крашусь – и в дорогу. Пока еду, обычно слушаю радио. Домой возвращаюсь из Несвижа в 18.00.

Ездить каждый день на работу в другой город – очень сложно и утомительно. Особенно это ощущается в конце рабочей недели и зимой, когда погода хуже и день короче. Мой молодой человек не в восторге от моих поездок, ведь насколько бы ни был водитель опытным, дорога – это все равно опасно. А вот друзья меня понимают, потому что знают, как сложно трудоустроиться в нашем городе.

Можно было бы снять квартиру в Несвиже. Но жилье там сдают редко, а то, что сдают, стоит дорого. Большинство предложений рассчитано на туристов, и жилье в основном сдается посуточно.

Я по-прежнему продолжаю искать работу в Барановичах, так как поездки утомляют, времени на личную жизнь остается мало, да и расходы на дорогу бьют по кошельку: из моей зарплаты в 500 рублей 150 рублей уходит на бензин. Но пока все остается так, как есть. Что поделаешь, когда в родном городе нет работы?

Николай Исаевич, 27 лет, ездит на работу в д. Остров Ляховичского района

– До того, как сменить работу, я около полутора лет проработал на ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей». Зарплата была маленькая – около 300 рублей. И то не всегда. Меня это не устраивало: у меня семья – жена и двое детей, которых нужно кормить. Стал подыскивать другое место работы. Искал в Барановичах, но везде, куда я обращался, мне отвечали, что работники не нужны.

Так продолжалось полгода, пока мой друг не предложил мне поработать на убое скота в ИООО «Белдан» в деревне Остров. Зарплату там предлагали примерно в 1,5 раза выше, чем на моем заводе. Я прошел медкомиссию, уволился с завода и через несколько дней приступил к работе на новом месте. Там я тружусь уже четыре месяца.

Мой день теперь начинается в 6 утра. Ранний подъем уже стал привычным, поэтому проблем с тем, чтобы рано встать, у меня нет. До выхода я умываюсь, одеваюсь, пью чай или кофе с бутербродами.

До места работы и обратно нас – меня и других рабочих – бесплатно довозит автобус от предприятия. Иногда я езжу со знакомыми на автомобиле. Поездки на машине хоть и влетают в копеечку, но позволяют сэкономить время: на автобусе на дорогу уходит час, на автомобиле – минут 30. В дороге чаще всего я сплю.

Еще один плюс – на работу не нужно брать «ссобойки», на предприятии нас кормят. Рабочий день заканчивается в 17.00.

К тому, что я езжу на работу в другой район, жена относится нормально. Приходится ездить – другого выхода нет. Я научился так планировать день и рассчитывать силы, чтобы у меня было время и на семью, и на работу, и на отдых. Если что – переношу важные дела на выходные.

Нынешняя работа меня полностью устраивает, поэтому работу в Барановичах я не ищу.