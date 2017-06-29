Куда белорусы могут поехать без визы? 5 29.06.2017, 13:59

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Опубликован полный список стран.

Думаешь, список безвизовых стран для белорусов ограничивается Украиной, Грузией, Россией, Казахстаном и Арменией? А как насчет живописной Македонии, прекрасной Панамы или экзотического Вьетнама? Оказывается, без визы белорусы могут объехать внушительную часть нашей планеты. И больше не говори, что сидишь дома, потому что нет Шенгена, пишет сайт 34travel.

Согласно рейтингу Passport Index, Беларусь занимает 60-е место в списке влиятельных паспортов мира. А именно количество стран для безвизового въезда владельца паспорта и является основным критерием для составления рейтинга. С одной стороны – есть куда стремиться, с другой – есть и куда съездить. Кстати, эксперты учитывают здесь и страны, в которые можно легко получить визы по прибытии в аэропорту.

Перед поездкой в одну из безвизовых стран обязательно зайди на официальную страницу посольства государства и изучи консульскую информацию. Разные страны могут выдвигать дополнительные условия для безвизового въезда или получения визы по прибытии. К примеру, иметь определенные требования к паспорту, запросить обратный билет или туристический ваучер, попросить подтвердить наличие средств на банковской карте. Кроме того, часто безвиз «срабатывает» при прилете в определенный международный аэропорт страны. А через некоторые наземные посты тебя могут и не пропустить. Не поленись узнать обо всем этом заранее.

На всякий случай, можешь заглянуть и на сайт МИД Беларуси, где есть кое-какая информация о безвизовых передвижениях, а также висит список безвизовых стран.