Что будет со скоростными лимитами в Минске 29.06.2017, 14:32

ФОТО: ONLINER.BY

Чтобы решить проблему скоростезависимых ДТП, придется перекроить cтолицу.

Перед ГАИ поставлена четкая задача: постепенно начать применять более современные методы. Очевидно, имеется в виду опыт западных систем, когда вокруг камеры, датчики, контроллеры, а рабочее место инспектора вовсе не на улице — скорее за диспетчерским пультом, пишет onliner.by. Но чтобы полностью автоматизировать процесс, мало установить датчики фотофиксации. На примере скоростезависимых ДТП сотрудники ГАИ и эксперты рассуждают о превентивных мерах. Готовы ли белорусские водители к снижению скорости в городах до 50 км/ч? Каким должен быть порог для штрафа — +3, +5, +10 км/ч? Что нужно изменить в организации дорожного движения — откорректировать принцип работы светофоров, установить ограждения, структурировать улицы?

Что считать скоростезависимым ДТП?

В любом дорожном происшествии присутствует фактор скорости, ведь стоящий автомобиль опасности не представляет. Но как только он приходит в движение — риск увеличивается пропорционально росту кинетической энергии машины.

Часто эксперты проводят такую аналогию: для пешехода наезд автомобиля со скоростью 90 км/ч сопоставим по последствиям с падением с 11-го этажа, со скоростью 70 км/ч — с 7-го этажа, со скоростью 50 км/ч — с 4-го этажа...

А вот еще любопытные данные. По подсчетам специалистов, при движении по городу со скоростью 70 км/ч (по сравнению с европейскими 50 км/ч) выигрыш составляет около 2,5 минуты на среднюю поездку, а риск гибели вырастает в четыре раза. Это не так много, но в городе уже привыкли спешить по инерции. А как мы распоряжаемся сэкономленными двумя с половиной минутами? Смотрим мемы в соцсетях? Зависаем в YouTube? Пьем чай с причмокиванием?

Эксперты призывают разделять превышение установленного предела и движение в рамках лимита, но со скоростью, не соответствующей обстановке. Речь об ограничениях, которые рассчитаны на обычные условия. Как только погода меняется (слепит солнце, видимость снижена из-за тумана, льет дождь и пр.), стоило бы ехать медленнее, однако мы так не поступаем.

— Часто езжу по трассе Минск — Гомель, — приводит пример Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте (БАЭС). — В основном там действует ограничение в 100 км/ч. В хорошую погоду поток движется с максимально разрешенной скоростью и иногда чуть быстрее. Интересно, что при ухудшении погодных и дорожных условий скорость остается такой же, хотя видимость снижается, сцепление с проезжей частью становится не таким хорошим, остановочный путь увеличивается.

В самом деле пользователи форума не раз обращали внимание на типичную ситуацию: в потоке обязательно находится один водитель, который в агрессивной манере опережает других. Возмущенные соседи по трафику включаются в игру и на эмоциях не следят за скоростью. Постепенно к процессу подключаются другие, что в результате приобретает массовый характер.

По мнению экспертов, такое поведение можно трактовать как агрессивное вождение. На Западе с этим успешно борются с помощью спецпатрулей, которые нацелены на поимку дорожных хулиганов, провоцирующих других на опасные действия. Сформулированы четкие критерии, определены штрафы и другие методы воздействия.

— Введение в законодательство такого понятия, как агрессивное вождение, назрело и у нас, — соглашается Дмитрий Навой. — Применение такой жесткой меры, как конфискация автомобилей за повторное пьяное вождение, оправдало себя на 100%. Сейчас количество таких случаев намного меньше, чем несколько лет назад. Когда зашла речь о реальной ценности, люди отреагировали адекватно. Если связать в сознании человека агрессивное вождение с потерей значимой вещи, то это повлияет. Тем более что в Беларуси видеорегистратор стал прибором массового использования.

Задача: снизить число скоростезависимых аварий на МКАД в пять раз

Отдельный разговор о МКАД. Отбирая скоростезависимые аварии, эксперты обратили внимание, что многие из них случаются именно на кольцевой дороге. Хотя там установлены стационарные датчики фотофиксации и выставлены адекватные режимы. Так, исследования БАЭС показывают, что по крайней правой полосе МКАД движутся в среднем 75 км/ч, по средней — 80 км/ч, по крайней левой — 90 км/ч.

В 2013 году на кольцевой было зарегистрировано 22 скоростезависимых ДТП, в 2014-м — 18, в 2015-м — 20, в 2016-м — 9, за 5 месяцев этого года — 5. Поставлена цель снизить число таких аварий в пять раз.

Юрий Важник

В качестве решений в ГАИ называют внедрение интеллектуальной транспортной системы, предупреждающей об опасностях, и использование других технологий при контроле. В частности, предлагается измерять среднюю скорость между датчиками, чтобы исключить ускорение между камерами. Такая практика широко распространена во многих странах.

Почему штрафы начинаются с +10 км/ч?

Пока в Беларуси не поднимается вопрос об изменении границы ответственности за превышение скорости. Описывая дорожную ситуацию, водители часто указывают: «Еду свои законные 69 км/ч». Даже законопослушные автомобилисты считают, что почти 70 км/ч — по умолчанию разрешенный режим в городе. Если еще учесть, что камеры скорости настроены на +12 км/ч, а инспекторы часто ловят на +20 км/ч...

— Откуда вообще взялись эти самые 10 км/ч?

— Погрешность современных радаров составляет 1—3 км/ч. Конечно, можно было бы убрать уловку. Но нужно четко понимать последствия таких действий. Это нужно исследовать и изучать, прежде чем рекомендовать законодателям, - говорит Юрий Важник.

Шведские дорожные полицейские любят рассказывать такую байку: «На дороге установлен лимит в 50 км/ч. Едут двое водителей. Один — 61 км/ч, второй — 91 км/ч. Вопрос: кого остановить? Правильный ответ — первого, поскольку он в принципе готов соблюдать, но пробует систему на прочность. А второй игнорирует умышленно, и на него нужно воздействовать иными методами».

Шутки шутками, но это принцип многих западных систем безопасности дорожного движения, когда в законопослушную плоскость пытаются вернуть большинство водителей, поскольку изменить сознание 100% автомобилистов невозможно.

Сейчас в ГАИ проводится работа по развитию концепции «Добрая дорога» и ее распространению на всю Беларусь. Конечно, проблеме скорости будет уделено серьезнейшее внимание. Вот несколько диаграмм, полученных в результате анализа скоростезависимых ДТП.

Если установить на автомобиль GPS-трекер и измерить режим движения среднестатистического минского водителя, то получится очень характерный график с пляшущими синусоидами. Между светофорами скорости высокие, но возле перекрестков регистрируются замедление, остановка и снова разгон... Это напоминает кардиограмму больного аритмией. Лечить «сердце» планируется не шоковой терапией в виде жестких ограничений и высоких штрафов, а организацией условий, при которых водитель поедет 30—40 км/ч, но это будет стабильная средняя скорость. На данный момент трафик на большинстве улиц Минска в среднем движется 18 км/ч, а «зеленая волна» рассчитана на 40—50 км/ч. Как говорят эксперты, структуризация улично-дорожной сети, которая предусмотрена концепцией «Добрая дорога» на 2016—2020 гг., жизненно необходима, она не скажется на пропускной способности, но существенно увеличит безопасность.