«Прекратите поборы с помощи жертвам Холокоста и верните выплаченные суммы» 3 29.06.2017, 14:39

Президент Всемирной ассоциации белорусских евреев обратился с открытым письмом к Лукашенко.

После того, как стало известно о попытках белорусских властей собирать налоги с гуманитарной помощи пережившим Холокост гражданам Беларуси, президент Всемирной ассоциации белорусских евреев Яков Гутман написал открытое письмо к Лукашенко.

Сайт Charter97.org публикует текст письма с незначительными сокращениями.

«Александр Григорьевич!

В эти дни Беларусь живет между двумя датами. 22 июня 1941г. Германия напала на СССР, 3 июля – день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В последнюю декаду июня текущего года средства массовой информация сообщают о том, что сотни пожилых белорусских евреев государство обязало платить налог за помощь, полученную в натуральной форме - за лекарства, памперсы, инвалидные коляски, продуктовые наборы и необходимую бытовую технику.

Никто и никогда не установит сколько инфарктов, инсультов случилось после того, как власть решила брать деньги с получателей гуманитарной помощи. Люди, не имея возможности выплачивать новый налог, отказывают себе в получении продуктовых наборов, памперсов. Речь идет о евреях, которые чудом выжили в Холокосте и о помощи, к которая приходит в Беларусь бесплатно.

В эти же дни начались земляные работы на еврейском кладбище в Гомеле. Объект называется: «18-ти этажный жилой КПД по ул. Сожской, 5». Продолжает строится 10-ти этажный дом на еврейском кладбище в Мозыре. Начало работ – второй день Хануки в декабре прошлого года.

За день до самоубийства в мае 1945г. Адольф Гитлер написал: «Превыше всего я обязываю руководство германской нации и его приверженцев строго охранять расовые законы и противодействовать без жалости отравителю всех народов – мировому еврейству».

Едва успев обжиться в президентском кресле, вы заявили немецкой газете «Хандельсблат»:

«В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Вспомните его власть в Германии. Немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента».

За годы вашего руководства республикой разрушены синагоги в Минске и Любани. Велось строительство на еврейских кладбищах в Гродно, Гомеле, Мозыре, Волковыске. В годы советской власти уничтожались еврейские, католические, православные кладбища. В современной Беларуси избирательно уничтожаются только еврейские. Вы, правоохранительные органы получили десятки обращений с сотнями подписей от людей, организаций Австралии, Израиля, США с требованием оставить в покое останки наших отцов и матерей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, родственников и друзей.

Прекращение строительства на еврейских кладбищах в Гомеле и Мозыре, грамотно проведенные раскопки для определение границ кладбища, благоустройство их территории позволит начать восстановление международного авторитета Беларуси. Я не думаю, что интересы нескольких бизнесменов и государственных чиновников могут быть выше интересов страны.

Я прошу вас прекратить поборы с гуманитарной помощи жертвам Холокоста, возвратить выплаченные суммы.

Не дай Б-г вам увидеть, как человек гниет заживо из-за того, что не может выплатить «налог» за подаренные ему памперсы или костями близких людей засыпают ямы на дорогах.

У Беларуси есть шанс остаться в семье цивилизованных государств. Второй вариант – занять место рядом с Исламским государством и афганскими талибами. В ХХI веке только они уничтожали кладбища».