Минздрав предлагает запретить продажу линз без рецепта 12 29.06.2017, 14:55

Принятие решения приведет к закрытию интернет-магазинов и линзоматов.

Министерство здравоохранения разослало письма то ли с констатацией, то ли с предупреждением: допускается продажа контактных линз только по рецепту офтальмолога, только через аптечную сеть и специализированные магазины — оптики. Это значит: никаких линзоматов, интернет-магазинов и «островов» в торговых центрах, пишет onliner.by.

В самом министерстве призывают не торопиться: решение неокончательное. Но врачи косвенно говорят о том, что основание такого решения — отсутствие контроля:

— Попробуйте купить без рецепта за границей в автомате! Однажды мне пришлось купить пару линз в автомате — ничего, кроме конъюнктивита, не получила.

Бизнес, торгующий линзами вне оптик и аптек, вопросами к качеству удивлен.

— Вопрос по качеству не стоял ни разу! Я являюсь официальным представителем Bausch&Lomb, весь товар сертифицирован и завозится официально. Более того, я те же линзы, которые загружаю в линзоматы, оптом продаю в аптеки, — рассказал Александр Бурак, руководитель optix.by.

На автоматах написано, что, покупая линзы, вы подтверждаете, что у вас есть рецепт. Конечно, надо сначала к доктору сходить. Ссылаются на то, что кто-то купил не то и поставил в глаза... Простите, можно и отвертку в глаза попробовать засунуть. Мы же имеем дело со взрослыми людьми. У меня в книге замечаний и предложений ни одной жалобы.

Да, были случаи, когда клиент не то выбрал или купил. Мы со всеми хорошо расстаемся — всегда предоставляем возможность поменять.

То есть у нас: низкая цена, удобство и любое время продажи. Во всем мире работает система, а мы сомневаемся. Если все закроется...

По мнению Бурака, все похоже на интерес крупных компаний, оптик и аптек:

— Если решение будет принято, закроются интернет-магазины, «острова» в торговых центрах, линзоматы. Кто-то потеряет работу, я — бизнес. Конкуренция на рынке упадет, цены на линзы, уверен, вырастут. И будут люди покупать их не по 10 рублей в линзомате, а по 15 в оптике.