В Нью-Йорке поставили будки для звонков в прошлое
- 29.06.2017, 15:07
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Жители и гости города могут вдохновиться историями тех, кто когда-то прибыл в поисках лучшей жизни в Америку.
В Нью-Йорке появились телефонные будки, зайдя в которые можно услышать истории жителей города, сообщает sundaynews.info.
Все они когда-то прибыли в поисках лучшей жизни в Америку. Их рассказы записали на магнитофон, и теперь любой прохожий может услышать историю миграции в самый многонациональный город США. Телефонные будки установлены в самом центре Нью-Йорка. Одна из них на Таймс-сквер.
«Я решил вернуть исчезающие с улиц города телефонные будки. Люди в них зачастую делились с близкими самым сокровенным, рассказывали свои истории. Большинство жителей Нью-Йорка - мигранты. Я уверен им есть что рассказать», - пояснил свой замысел художник Аман Можадиди.
Такие телефонные будки простоят в Нью-Йорке до осени.