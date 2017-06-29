В Нью-Йорке поставили будки для звонков в прошлое 29.06.2017, 15:07

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Жители и гости города могут вдохновиться историями тех, кто когда-то прибыл в поисках лучшей жизни в Америку.

В Нью-Йорке появились телефонные будки, зайдя в которые можно услышать истории жителей города, сообщает sundaynews.info.

Все они когда-то прибыли в поисках лучшей жизни в Америку. Их рассказы записали на магнитофон, и теперь любой прохожий может услышать историю миграции в самый многонациональный город США. Телефонные будки установлены в самом центре Нью-Йорка. Одна из них на Таймс-сквер.

«Я решил вернуть исчезающие с улиц города телефонные будки. Люди в них зачастую делились с близкими самым сокровенным, рассказывали свои истории. Большинство жителей Нью-Йорка - мигранты. Я уверен им есть что рассказать», - пояснил свой замысел художник Аман Можадиди.

Такие телефонные будки простоят в Нью-Йорке до осени.