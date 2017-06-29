Президент Вьетнама «тайно» встретился с председателем белорусского КГБ 2 29.06.2017, 15:08

5,681

Чан Дай Куанг и Валерий Вакульчик встретились не впервые.

Во время визита в Минск президент Вьетнама Чан Дай Куанг провел переговоры с Валерием Вакульчиком, о которых в Беларуси не сообщалось, пишет «Салiдарнасць».

Однако вьетнамские СМИ умалчивать об этом не стали. Сообщается, что на встрече стороны, в частности, обменялись информацией. В одной из публикаций переговорам с Валерием Вакульчиком уделили внимания больше, чем встрече с Андреем Кобяковым, которую назвали «визитом вежливости».

Чан Дай Куанг и Валерий Вакульчик встретились не впервые. Так в прошлом году руководитель белорусского КГБ совершил визит во Вьетнам.

В публикациях вьетнамских СМИ о визите в Минск, можно также увидеть нетипичное поведение представителей делегации гостей (на фото на заднем плане).