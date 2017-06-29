Пять маршрутов для путешествий на больших выходных 2 29.06.2017, 15:46

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Где в Беларуси можно отдохнуть «поближе к воде».

Раз на эти выходные очень жарко, горожане изгоняются из города. Citydog рекомендует, как предпринять освежающее путешествие.

Августовский канал

Если вы еще там не побывали – то лучше никому не признавайтесь, а скатайтесь по-быстренькому. Вариантов куча: взять авто, поехать в Гродно на поезде, а дальше сесть в автобус, приехать с велосипедами и кататься везде или взять их на месте, присоединиться к экскурсионным туристам или сесть в байдарку.

Можно передвигаться от шлюза к шлюзу, купаться, заходить в усадьбы и дворцово-парковые комплексы, смотреть костелы и оборонительные сооружения, погулять по парку, покататься на катере, вернуться в Гродно и устроить там вечеринку. А то и закончить свой маршрут шоппингом в Белостоке!

Голубые озера Полесья

Этот маршрут займет больше 160 км, так что можно попробовать частично на машине, частично с велосипедом, и паспорт возьмите, если хотите гульнуть по полной. Список пунктов такой: Домачево, озеро Белое, озеро Рогознянское, Малорита, озеро Олтуш, озеро Ореховское, Пища (Украина), озеро Песочное, Шацк, озеро Свитязь, Пища, Комаровка, озеро Селяхи. Самые тусовочные из них – Белое, Рогознянское и Свитязь.

В деревне Комаровка рекомендуют музей космонавтики, заказник «Селяхи» прекрасен тем, что там сохраняют реликтовый папоротник, по дороге есть еще гидрологический заказник «Прибугское Полесье», и (если паспорт не забыли) – загляните в украинский национальный парк «Шацкие озера».

От Минска до Домачево: 391 км.

Родники на Могилевщине

Этот маршрут тоже вроде как велосипедный, но мы не готовы столько кататься по жаре, так что лучше выберемся с максимальным комфортом (авто плюс пешком). Пункты такие (выезд из Могилева): Радомля, Мстиславль, Пустынки, дворец Потемкина, Полыковичская криница, Голубая криница. Последняя вообще безумно красивая, и покупаться там можно – не забудьте полотенце!

В Мстиславле можно перекусить, посмотреть городище, барочные фрески (и даже «Избиение ксендзов»), а еще ищите мстиславские изразцы.

Браслав и окрестности

Можете взять велосипеды в Браславе и поехать кататься (озер много, так что где освежиться всегда найдете), а можно и не вылезать из автомобиля (но иногда все равно нужно, природоохранные зоны). Вариантов уйма: исторический (35 км – деревни Иказнь, Слободка, Шауры и обратно в Браслав), природный (21 км по центральной части Национального парка –деревни Литовщина, Шауры, Рубеж), озерный (подлиннее – 110 км – деревни Слободка, Луни, Леошки, Красногорка, Лукши, Струсто, или покороче – 32 км – д. Рубеж, Муражы, Гусаровщина, Струсто, Жвирбли, Красносельцы).

Мы даже рассказывать вам не будем, как там классно, – сами все увидите и влюбитесь навсегда.

Мядельские озера

Их считают одними из самых чистых в Беларуси, от Минска не очень-то далеко, и дорога как в Швейцарии. Самое любимое наше место там называется озером Белым (как и многие хорошие озера на родине), недалеко есть классное место для прогулок и пикника «Аптекарский сад», а если не сидится на месте и тянет на приключения – отправляйтесь в какой-нибудь туристический пункт вроде санатория «Нарочь» или усадьбы «Наносы» (кухня и музей там вас порадуют, не сомневаемся).