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Футболист из Фарер: В моей стране на белорусскую зарплату не проживешь

  • 29.06.2017, 15:53
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Поль Юстинуссен
Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Поль Юстинуссен рассказал, почему на Фарерских островах лучше быть электриком, чем футболистом.

Защитник «Рунавика» Поль Юстинуссен удивился белорусским зарплатам, пишет «Трибуна»:

- Кто ты по профессии?

– Электрик. Это далеко не оптимальная работа для совмещения с футболом. Она связана с физическим трудом, поэтому к вечерней тренировке иногда очень сильно устаешь. Сложно, но что поделать. Основная работа занимает практически весь день — с восьми утра до четырех дня, а с шести до восьми тренировка в «Рунавике». А потом и день уже заканчивается. Конечно, в таком графике жить непросто.

- Чем занимаются остальные ребята в команде?

– Есть еще несколько электриков, а также банкиры, строители. Много ребят работает на рыбной перерабатывающей фабрике — в Рунавике она одна из самых крупных в стране. У нас вообще почти вся жизнь связана с морем.

- Ты вообще не получаешь денег за то, что играешь в футбол?

– Получаю, но совсем немного. Все игроки на Фарерах живут за счет основной работы, а футбол — это приятное дополнение. Максимум с его помощью можно заработать всего полторы тысячи долларов. Этого недостаточно, чтобы прожить. Работая электриком, получаю значительно больше. Благодаря этому и живу.

Белорусская зарплата очень маленькая. На Фарерах ты бы не смог существовать на эти деньги. На уровень жизни, конечно, нам жаловаться не приходится.


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