Власти обманули минчан и начали сносить дома в Тракторном поселке 5 29.06.2017, 16:14

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Обсуждение было назначено на вечер, но техника приступила к сносу зданий.

В Тракторном поселке в Минске начали сносить малоэтажную застройку. Вместо 2-этажных домов в квартале улиц Стахановской, Клумова, Щербакова, Чеботарева намерены возвести панельные дома «нового поколения».

Ранее местные жители направили в администрацию Партизанского района и президентскую администрацию обращение со 176 подписями. Просьба была одна — отменить решение о сносе их домов, передает «Радыё Свабода».

Авторы отмечают, что проект застройки территории 5—7-этажными домами был утвержден 10 лет назад. С течением времени он устарел и был скорректирован, а это означает необходимость нового общественного обсуждения всего проекта.

Активисты и неравнодушная общественность надеялись, что их многочисленные просьбы и петиции будут услышаны властями, а город избежит очередного конфликта и противостояния.

Однако публичное обсуждение конфликтной ситуации администрация Партизанского района Минска назначила только на сегодняшний вечер — фактически после того, как тяжелая техника приступила к разрушения местной застройки.

Кстати, в обращении подписанты просят районную администрацию установить памятный знак, посвященный основанию поселке, который одним из первых возник в разрушенном войной Минске.