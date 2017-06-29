Зоологи назвали десять самых умных пород собак 5 29.06.2017, 16:23

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Некоторые собаки могут даже чему-то обучить людей.

Интеллект — понятие растяжимое, но для оценки оного у собак существуют специальные тесты. Одни породы традиционно считаются умнее других, а ум некоторых и вовсе находится на грани гениальности, пишет popmech.ru.

Ум бывает разным. Одни собаки отлично распознают команды и выступают на выставках, а иногда даже могут чему-то обучить людей. Иные же псы слишком умны, особенно в собственных глазах, и тренировать таких — сплошное мучение, поскольку послушание и интеллект — вещи разные. Сегодня мы говорим об интеллекте.

Американский фоксхаунд — порода, выведенная из английских фоксхаундов более двухсот лет назад. Кроме отличных охотничьих навыков, отличаются высоким интеллектом, быстро разучивают команды и крайне дружелюбны.

Бордер-колли — пастушья собака, выведенная в Великобритании. Традиционно считается умнейшей породой в мире, что подтверждают исследования Университета Британской Колумбии. Энергичная, верная и очень быстро обучающаяся собака.

Лабрадор-ретривер — одна из самых популярных пород, выведенная на острове Ньюфаундленд в XIX веке. Использовалась как рабочая собака, но сейчас может выступать как охотничья, спасатель и поводырь. Отличается спокойствием и добротой.

Пекинесы нечасто попадают в рейтинги по интеллекту, во многом из-за пренебрежительного к ним отношения, а зря. Это одна из древнейших пород собак, выведенная при дворе китайских императоров около двух тысяч лет назад.

Ирландский водяной спаниель — не только старейшая из пород спаниелей, но и одна из самых редких собак в мире. Несмотря на название, корни этой породы идут из Испании. Ирландские водяные спаниели великолепно обучаются, что показывает высокий интеллект.

Сенбернары — крупные рабочие собаки, название которых происходит от монастыря святого Бернара в Швейцарских Альпах. Чрезвычайно дружелюбны, покладисты, часто используются в спасательных операциях в горах.

Ротвейлеры заслужили себе дурную репутацию как злобные бойцовские собаки, но при нормальном обращении с ними не бывает никаких проблем. У ротвейлеров не только острый ум, но и прекрасная память, одна из лучших среди всех пород.

Шелти, они же шетлендские овчарки — порода, изрядно напоминающая длинношерстных колли, но выведенная не от них, а от бордрер-колли и унаследовавшая фирменный интеллект. Эти пастушьи собаки способны после обучения вполне самостоятельно пасти любое стадо.

Сибирские хаски — звёзды видео на Youtube, по популярности периодически обгоняющие даже котиков. Они ужасно энергичные и независимые, но если проявить упорство, то за игривым характером можно обнаружить незаурядный ум.