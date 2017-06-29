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Вильнюс затопило после сильного ливня

  • 29.06.2017, 16:55
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Вода срывает люки канализационных колодцев, тонут машины.

Ливень затопил улицы и дороги литовской столицы, пишет Delfi.lt. Кроме того, вода срывает люки канализационных колодцев. Управлять автомобилем на улицах города становится опасно. Составлена даже карта затопленных территорий в Вильнюсе.

«Как было объявлено утром по радио, особенно непростая ситуации в Вильнюсе была в районе кольца Гирайтес, где вода сорвала люки канализационных колодцев, а также на улицах Гележинио Вилко, Нарбуто.

По последней было настоятельно рекомендовано не ехать, тем более, что движение там тормозил потонувший в потоке воды автомобиль BMW», - сказала в интервью жительница Вильнюса. По ее словам, из-за сильного дождя начали тонуть столичные районы Юстинишкес, Виршулишкес. Там якобы образуются заторы из-за заглохших на затопленных улицах автомобилей. «Огромная пробка образовалась проспекте Пилайтес», - поделилась информацией женщина.

«Утром я пыталась вызвать такси, но ни один из операторов не ответил. Тогда я поняла, что уже что-то серьезное происходит. Друзья посылали фотографии тонущих машин, затопленных дорог. Невероятный вид. Это ужасно, как немного надо, чтобы весь город оказался в ловушке», - сказала другая жительница Вильнюса. В итоге она решила на работу отправиться позже, а полдня будет работать из дома.

«Моему другу в общественном транспорте громко объявили, что будет изменен маршрут», - рассказала жительница столицы. Поступило 200 сообщений Тем временем, представитель компании Grindа Довиле Лисаускайте сказала, что этим утром поступило 50 сообщений о критических точках в городе, из них 20 — это сообщения о серьезных проблемах.

«Из 50 критических точек 15 уже ликвидированы. Критическими мы называем места, где затоплены улицы, например, невозможно проехать, формируются пробки», - пояснила она.

По словам Д.Лисауйскайте, в связи с ливнями первые сообщения о проблемах поступили примерно в 5 часов утра. «С раннего утра до 10 час. поступило в общей сложности около 200 общений, последтвия аварии ликвидируют 10 экипажей нашей компании», - информировала она.


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