Во время репетиции парада минчанин снял штаны перед танками 18 29.06.2017, 16:51

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(обновлено) На одной из репетиций парада в Минске случился нетипичный инцидент.

На Орловке, недалеко от парка Победы, неизвестный мужчина, видимо, решил, что дела лучше слов показывают отношение к чему-либо, пишет kyky.org.

Когда колонна военной техники проезжала по дороге, он отважно подошел прямо к машинам и быстрым движением рук снял с себя штаны.

Буквально через сорок секунд неизвестного заметил сотрудник службы ДПС, но, судя по медленным шагам милиционера, не сразу понял, что происходит. Увидев приближающегося ДПСника, мужчина также быстро натянул брюки обратно и решил продемонстрировать сотруднику бег рысцой, после чего – танцы. Все закончились тем, что мужчина ударил кулаком сотруднику ДПС по лицу и скрылся.

– Противоправные действия были пресечены сотрудником столичной госавтоинспекции, – рассказал заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Михаил Гриб. – В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 («Хулиганство») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет. Он задержан.