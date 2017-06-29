Почему так резко подорожал евро? 29.06.2017, 17:05

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На торгах на Белорусской валютно-фондовой биржи евро подорожал сразу на 4 копейки.

В четверг европейская валюта прибавила еще копейку, и официальный курс евро на пятницу составляет 2,2088 белорусского рубля. Что происходит? Почему евро дорожает и что будет дальше?

- Это все прямое следствие того, что происходит на международном валютном рынке. Сейчас евро укрепляется к большинству мировых валют. А происходит это в связи с последними заявлениями главы Европейского центрального банка, который намекнул, что скоро они могут начать ужесточать денежно-кредитную политику, - объясняет kp.by финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова. - Напомню, что с 2014 года евро к доллару обвалился почти на треть. И одной из главных причин стала масштабная эмиссия ЕЦБ: каждый месяц они вкидывают в экономику огромные суммы – по 60-80 млрд евро. Это делается для того, чтобы разогнать инфляцию и заставить экономику расти. Но европейская экономика уже вышла из зоны дефляции и главные цели ЕЦБ фактически достигнуты.

Теперь высока вероятность того, что ЕЦБ постепенно будет сворачивать эмиссию и повышать процентные ставки. Сейчас у них основная процентная ставка равна нулю, а депозитная вообще отрицательная. Это все давило на евро в последние годы. Но негативное влияние этих факторов уже исчерпано, и если ЕЦБ действительно перейдет к постепенному ужесточению, то для евро открываются очень хорошие перспективы роста после такого падения. Тем более, что доллар сейчас под давлением. Не удивлюсь, если в ближайшие год-два мы увидим длительный период роста евро, который будет отыгрывать утерянные позиции. Вполне вероятно, что через полгода-год мы увидим соотношение доллара и евро на уровне 1,2.

- В конце прошлого года многие эксперты говорили, что вот-вот доллар и евро сблизятся или даже доллар будет дороже, чем евро. Этот прогноз уже не актуален?

- Думаю, нет. Это могло произойти несколько лет назад, когда ЕЦБ только начал смягчение экономики, а ФРС, наоборот, перешла к ужесточению. Вот тогда, на волне общей нервозности и негативных ожиданий инвесторов, доллар и евро действительно могли сравняться. Или в этом году, если бы на выборах во Франции победила Марин Ле Пен и Франция перешла бы на франки. Но и этот риск не реализовался. Сейчас я не вижу для евро таких рисков, которые могли бы его обвалить. Наоборот, вижу только предпосылки для роста.