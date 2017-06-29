На Amazon продают шоколад с фотографиями и цитатами Лукашенко 8 29.06.2017, 17:14

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Шоколад называется «Последний диктатор Европы» и заказывают его редко.

На международной интернет-площадке Amazon продают шоколад с фотографиями и цитатами Александра Лукашенко. Его производят в Подмосковье, а обложку делают в Нижнем Новгороде в России. Tut.by нашел авторов проекта — это российская компания «Да шоколад».

— Мы делаем шоколадные наборы на разные темы. Одна из серий — президенты разных стран, — рассказывает Андрей Соколов, генеральный директор компании «Да шоколад».

Первый, кого изобразили на упаковке этой серии, президент США Дональд Трамп. Шоколадки с его фотографиями, по словам собеседника, раскупают лучше всего.

Сладости с изображением и цитатами Александра Лукашенко выпустили в конце апреля-начале мая 2017 года.

— Александр Лукашенко с 1994 года у власти. Мало очень людей, кто так долго может управлять страной, — объясняет Андрей решение сделать шоколад с фотографиями белорусского диктатора.

С изображением Александра Лукашенко есть три набора с разными обложками. В каждом из них по девять шоколадок по пять грамм. На обороте каждой — цитаты Лукашенко, которые перевели на английский язык. Например, «Лучше быть диктатором, чем геем» или «Я смотрю на Обаму — молодого, красивого человека. Это мое первое впечатление, мне его жаль. Он выглядит на 100% как Лукашенко, когда я пришел к власти после распада СССР»

— Пространство на шоколадке не очень большое. Мы сначала выбирали не очень длинные цитаты. Но хорошие цитаты делали мелким шрифтом и длинные, — объясняет Андрей.

Стоит набор 9,95 долларов. Доставка по всему миру бесплатная. Доставлять набор будут из Нижнего Новгорода, где и находится компании «Да шоколад». Представитель компании рассказывает, что сам шоколад делают на фабрике в Подмосковье. Какой именно, он не уточнил. А упаковку разработал дизайнер в Нижнем Новгороде.

Андрей заметил, что наборы с изображением диктатора заказывали всего несколько раз: два раза в США, один — в Германию.

В «Да шоколад» также создали наборы с изображением президента Франции Эммануэля Макрона, лидера французской партии «Народный фронт» Марин Ле Пен, а к сентябрьским парламентским выбором в Германии подготовили наборы с изображением канцлера Германии Ангелой Меркель и председателем Социально-демократической партии Германии Мартином Шульцом. Андрей Соколов замечает, что лучше всего наборы раскупают перед выборами.

Следующая белорусская тема, которая появится на шоколадках, — достопримечательности Минска. По словам собеседника, набор будет рассчитан на иностранцев, которые были в белорусской столице.