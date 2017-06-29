Пять автобусных туров на море по цене до 300 евро 3 29.06.2017, 19:20

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За 200-300 евро на человека можно позволить себе не только искупаться в море, но и посмотреть на мир.

Сайт tio.by решил сконцентрироваться исключительно на автобусных турах. Причем, попытавшись ограничить свой бюджет суммой в 200–300 евро на человека. Оказывается, даже за эти деньги можно позволить себе не только искупаться в море, но и немножко посмотреть на мир. В итоге в подборку попали как чисто «пляжные» варианты, так и программы с возможностью интересных экскурсий по дороге! Начинаем знакомиться с вариантами от белорусских туркомпаний.

1. Выходные в Венеции + 3 дня на море

Маршрут: Минск – Будапешт – Лидо-ди-Езоло – Вена – Минск

Продолжительность: 7 дней

Этот по-летнему стремительный тур сразу привлек внимание своим необычным форматом. Согласитесь, не у каждого из нас есть 12–14 дней на то, чтобы «тюленить» на пляже или пристально осматривать европейские столицы. При этом что-то увидеть и в море искупаться все же хочется. И ничего, что на все про все есть всего неделя. Кому-то этого покажется недостаточно, а кому-то –целых семь дней! Кроме того, помимо пляжей, туроператор обещает интересную и насыщенную экскурсионку. Опять же удобно – длительные автобусные переезды и забеги по европейским столицам здесь отлично чередуются с релаксом на курортах Лидо-ди-Езоло.

Что ожидает туристов в данном туре? Здесь все просто. Сначала марш-бросок до Будапешта, где всех ждет обзорная экскурсия и свободное время для прогулок на теплоходе по Дунаю или для ужина в одном из местных ресторанчиков. Затем – та самая остановка на Адриатическом море, во время которой туристам будет предложено немножко отдохнуть и подзагореть, а заодно – прокатиться до Венеции (роскошные каналы, гондолы, удивительно красивые маски, великолепные мосты, дворцы, и маленькие домики – это стоит того, чтобы увидеть!), побывать на озере Гарда или полюбоваться красавицей Вероной. Ну, а на обратном пути (так сказать, на десерт) экскурсанты ненадолго заедут в австрийскую столицу – Вену. Не сомневайтесь, эти 7 дней точно запомнятся надолго!

Стоимость – от 255 евро (проезд, проживание, завтраки, обзорные экскурсии в Будапеште и Вене).

2. Хорватские каникулы

Маршрут: Брест – Макарска Ривьера – Брест

Продолжительность – 13 дней

Удивительная Хорватия всегда привлекала туристов изысканным отдыхом – уютные виллы, старинные города, мощеные улочки, разнообразие пляжей, бухт и островков – эдакая итальянская dolce vita, но с хорватским колоритом. Этим летом прочувствовать всю прелесть хорватского отдыха смогут и белорусы. Автобусных туров в эту страну – достаточно много, но наше внимание привлек вариант с выездом из Бреста.

Программа этого тура – весьма лаконичная. Выехав утром из Бреста и пережив ночной переезд (единственное неудобство), уже в полдень следующего дня туристы окажутся на пляжах Макарской Ривьеры. В отличие от большинства других подобных туров, здесь путешественников не повезут на экскурсию в Краков, Прагу или Будапешт, а сразу доставят на море. Возможно, этот вариант оценят те, кто уже бывал в этих европейских городах и не хочет тратить время и деньги на то, в чем не нуждается. При этом утолить жажду в познавательном отдыхе можно будет уже на месте. Организаторы тура приготовили для отдыхающих внушительный список факультативных экскурсий. Это и Плитвицкие озера, и Трогир, и Сплит, и Дубровник. Согласитесь, гораздо приятнее отправляться в подобные места не сразу «с колес» (после длительного переезда), а слегка отдохнувшими.

На Адриатическом море (курорты – Башка Вода и Подгора) туристы проведут 10 дней, а затем ночной переезд и – здравствуй, Родина!

Стоимость – от 280 евро (проезд, проживание).

3. Оздоровление по-румынски

Маршрут: Минск – Эфорие Суд – Минск

Продолжительность – 12 дней

Если во время отпуска вы хотите не просто подзагореть, но и по-настоящему поправить здоровье, то стоит повнимательнее присмотреться к Румынии. Ведь здесь есть не только прекрасные песчаные пляжи и уютные отели, в Румынии есть свое «Мертвое море»! Конечно же, речь идет о знаменитом озере Текиргиол. Главное его богатство – сапропелевые грязи, в которых содержатся минералы, гумус, эстрогены, витамины и другие полезные вещества.

Тур, который эксперты решили выделить отдельно, предполагает отдых на курорте Эфорие Суд. Кстати, бывалые путешественники советуют туристам отдыхать именно в спокойном Эфорие Суд, а за развлечениями ходить в более тусовочный Эйфорие Норд. А о силе воздействия озера Текиргиол туроператоры уже могут рассказывать часами. Еще бы –ведь каждое возвращение туристов сопровождается рассказами о реальном избавлении от надоевших болячек. Здесь отлично лечат кожные заболевания (псориаз, экземы), болезни суставов, травмы опорно-двигательного аппарата и многое другое. Неудивительно, что большинство отдыхающих, хоть раз побывавших на озере Текиргиол, возвращаются сюда вновь. Ведь, согласитесь, это очень удобно: отдыхать на море и при этом иметь возможность каждый день ходить на пляж целебного озера.

Ну, а в перерывах между оздоровлением и релаксом стоит съездить на прогулку и шопинг в Костанцу, а также посетить популярный курорт Мамайя. Именно в Мамайе вы найдете отличный аквапарк (кстати, один из самых дешевых в Европе!), дельфинарий, телегондолу (подъемник, позволяющий туристам полюбоваться на окружающие красоты с высоты птичьего полета) и множество ресторанчиков с национальной кухней. В общем, скучать во время отдыха в Румынии ну точно не придется.

Стоимость – от 215 евро (проезд и проживание, 13 дней на море).

4. Балканский вояж + море в Черногории

Маршрут: Минск – Вена – Любляна – пещера «Постойнска Яма» – Будва – Будапешт – Минск

Продолжительность – 13 дней

Черногория – чудесная страна с живописной природой, душевными людьми и прекрасной кухней. Наши соотечественники давно уже облюбовали черногорские виллы и пляжи, и каждый год число поклонников этой балканской страны только прибавляется. Неудивительно, что и автобусных туров в Черногорию – великое множество. Сюда едут и через Чехию, и через Венгрию, и через Австрию, кто-то заезжает в Италию, а кто-то – в Германию, в общем, комбинаций великое множество. Мы постарались найти самое экономичное предложение, и вот что у нас получилось.

Итак, 13-дневная (7 ночей на море) программа с посещением Австрии, Венгрии и –внимание! – Словении. По-моему, уже интересно! По дороге туда туристов ожидает обзорная экскурсия по Вене и знакомство со словенской столицей Любляной. Изюминка словенского путешествия – посещение пещеры «Постойнска Яма», одной из самых популярных достопримечательностей Словении и уж точно одной из самых красивых пещер в Европе. Представьте себе, что лабиринт пещеры растянулся более чем на 20 километров и представляет собой череду залов и галерей, сталактитов и сталагмитов, образующих причудливые скульптуры различных форм и оттенков. Затем путешественники перемещаются к морю и целую неделю наслаждаются солнцем и пляжам. А на обратном пути – полноценная остановка в Будапеште (экскурсии, купальни, кафешки, магазины) и возвращение в Беларусь.

Стоимость – от 220 евро (проезд, обзорные экскурсии, транзитные ночлеги с завтраком, проживание в Черногории по системе «Фортуна»).

5. Если в Украину, то в Железный порт

Маршрут: Минск – Железный Порт – Минск

Продолжительность – 12 дней

Еще одна страна, которую мы никак не могли обойти, говоря о недорогих автобусных турах на море, – это Украина. Но если о Затоке и ее одесских «родственниках» СМИ писали уже не раз, то в этот раз в фокусе оказался небольшой курорт Железный Порт (Херсонская область). Этот поселок на берегу Черного моря, конечно, несколько уступает в раскрученности той же Затоке, зато совсем не уступает в качестве и особенно цене продукта.

Итак: Железный Порт расположен в одном из уютных мест Черноморского побережья, в 100 километрах от города Херсона. Туристов здесь ждут песчаные пляжи, изобилие дешевых овощей и фруктов, сухой степной воздух и разнообразие простых и понятных развлечений (водные горки и мотоциклы, детские аттракционы и луна-парки, дискотеки и ночные клубы, ну и, конечно, «кукуруза-пахлава-креветки» на пляже).

Что касается размещения, то с каждым год поселок преображается и предлагает туристам все более высокий уровень сервиса и проживания. За последние годы здесь возведены десятки частных пансионатов, предлагающих не только уютные номера и питание, но и анимацию для взрослых и детей.

Из любопытного – Черноморский биосферный заповедник, горячий источник «Целебный гейзер» с оборудованными купальнями, олешковская пустыня, биосферный заповедник «Аскания-Нова» (здесь и дендропарк и зоопарк), наконец, дельфины, каждые день проплывающие мимо главного поселкового пляжа! По-моему, отличный (и при этом – экономичный) вариант для отдыха с детками.

Стоимость – от 150 долларов (проезд и проживание, 11 дней на море).