Каждому десятому россиянину не хватает денег даже на продукты 29.06.2017, 20:57

Потребительские возможности россиян продолжают снижаться.

Потребительские возможности россиян после пиковых значений, фиксировавшихся в 2014 году, резко снизились и пока не могут выйти на прежний уровень, сообщает interfax.ru со ссылкой на итоги социсследований ВЦИОМ.

"Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 года составила 39% (среди людей пенсионного возраста - 54%, среди жителей сельской местности - 46%): в том числе 10% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду", - рассказали социологи.

По их данным, за аналогичные периоды последних лет выше эта суммарная доля была только в мае 2009 года (41%), а минимум был зафиксирован в мае 2014 года (19%).

На уровне минимальных значений, в сравнении с данными майских опросов прошлых лет, находится и доля респондентов, для которых приобретение продуктов или одежды не составляет проблемы, но затруднительна покупка крупной бытовой техники и мебели (41% сейчас, год назад - 40%).

Позволить себе большее сегодня могут, по их словам, 17% россиян, показал опрос, проведенный 25-29 мая среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах РФ.