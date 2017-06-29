закрыть
30 июня 2017, пятница, 0:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко уволил замминистра обороны по тылу

9
  • 29.06.2017, 21:23
  • 35,118
Фото: Getty Images

Белорусский правитель подписал сегодня несколько указов.

Генерал-майор Андрей Бурдыко назначен заместителем министра обороны по тылу - начальником тыла Вооруженных Сил Беларуси.

Генерал-майор Виталий Киреев освобожден от данной должности и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующие указы 29 июня подписал Лукашенко, сообщает пресс-служба диктатора.

На основании еще одного указа полковник Александр Панферов назначен начальником главного управления планирования и координации тылового обеспечения - первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил. Ранее эту должность занимал Андрей Бурдыко.


Мнение

А настоящие ли у любителя парадов полковники?
А настоящие ли у любителя парадов полковники? Виктор Корнеенко
Победа требует выхода на улицу
Победа требует выхода на улицу Николай Статкевич
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Дмитрий Орешкин
По какому поводу восторг?
По какому поводу восторг? Светлана Калинкина


Интервью

Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому