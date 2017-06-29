Лукашенко уволил замминистра обороны по тылу 9 29.06.2017, 21:23

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Белорусский правитель подписал сегодня несколько указов.

Генерал-майор Андрей Бурдыко назначен заместителем министра обороны по тылу - начальником тыла Вооруженных Сил Беларуси.

Генерал-майор Виталий Киреев освобожден от данной должности и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующие указы 29 июня подписал Лукашенко, сообщает пресс-служба диктатора.

На основании еще одного указа полковник Александр Панферов назначен начальником главного управления планирования и координации тылового обеспечения - первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил. Ранее эту должность занимал Андрей Бурдыко.