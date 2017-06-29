Стали известны результаты старта белорусских ФК в Лиге Европы 29.06.2017, 21:29

Фото: tut.by

Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» стартовали сегодня в новом сезоне футбольной Лиги Европы.

Минское «Динамо» обыграло дома фарерский «Рунавик» в стартовом матче первого раунда квалификации. Белорусы контролировали ход игры, создав множество опасных моментов.

Особенно активно подопечные Сергея Гуренко действовали в начале второго тайме. Голы Остроуха и Нойока позволили динамовцам повести 2:0, но на 86-й минуте Кнудсен отлично исполнил штрафной, сократив отставание — 2:1, пишет tut.by.

«Динамо»: Климович — Галович, Кузьменок, Швецов — Остроух, Лукич (Лекович, 63), Нойок (к), Быков — Николич, Сарока, Демидович (Кийко, 55).

«Рунавик»: С. Хансен — Ланггорд, Йенсен, Лекин, Ольсен (к), Фредериксберг (Й.Хейгорд, 88), Э. Хансен, Юстинуссен, Бар. Хансен, Бет. Хансен (Кнудсен, 61), Олесен (Я.Беньяминсен, 71).

В другом матче солигорский «Шахтер» так не смог разобраться с обороной литовский «Судувы». Более того, в начале матча хозяева могли и пропустить, но мяч попал в перекладину. Итоговый счет матча — 0:0.

«Шахтер»: Бушма — Матвейчик, Рыбак (к), Янушкевич, Бурко — Олехнович, Селява — Сойри (Ковалев, 46), Лисакович, Алексиевич (Багарич, 46) — Лаптев (Януш, 76).

«Судува»: Кардум — Шврлюга, Ндонг (Чиникас, 54), Янкаускас (к) (Матулявичус, 81), Абу Бакр, Славицкас — Янушаускас, Леймонас, Вербицкас — Лаукжемис, Велюлис (Вежявичус, 74).

Ответные матчи пройдут 6 июля.