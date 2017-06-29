Что в Беларуси изменится с 1 июля 29.06.2017, 21:56

Фото с сайта ifmo.ru

Со следующего месяца вводится ряд изменений в тарифах на электроэнергию и ценниках.

Продукция СМИ будет маркироваться знаками возрастной категории

Вступают в силу поправки в законы «О средствах массовой информации» и «Об издательском деле в Республике Беларусь» по вопросам «защиты детей от информации», которая может причинить вред их здоровью и развитию.

Информационной продукции будут присваиваться такие знаки возрастной категории, как «0+» - без возрастных ограничений (универсальная); «6+» - предназначена для лиц, достигших 6 лет; «12+» - для лиц, достигших 12 лет; «16+» - для лиц, достигших 16 лет; «18+» - для лиц, достигших 18 лет, передает БелТА.

Коэффициенты индексации тарифов на электроэнергию будут снижены

Вступает в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 19 мая №26.

«В целях сдерживания роста тарифов на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики, связанного с изменением курса доллара, снижения стоимости природного газа для энергоснабжающих организаций коэффициенты индексации на электрическую энергию пересмотрены в сторону понижения. Коэффициент индексации по электрической энергии определен на уровне 0,76 против ранее действовавшего 0,81», - пояснили в МАРТ.

Цены продуктов будут указаны за килограмм и литр

С 1 января по 30 июня МАРТ рекомендовал продавцам на ценниках продуктов, номинальное количество которых не равно целому килограмму или литру, наряду с ценой товара указывать также расчет стоимости за 1 кг (л) или за 100 г (мл). С 1 июля такие требования к оформлению ценников станут обязательными.

Изменяется порядок обеспечения инвалидов III группы техническими средствами соцреабилитации

В соответствии с указом от 15 июня 2017 года №211 «О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной помощи» будет создана единая система обеспечения отдельных категорий граждан техническими средствами социальной реабилитации. Так, инвалиды III группы и нуждающиеся в средствах реабилитации дети наделяются правом льготного обеспечения такими средствами.

В связи с этим из системы государственной адресной социальной помощи (ГАСП) исключается социальное пособие на оплату технических средств соцреабилитации. Новый механизм значительно ускорит получение необходимых средств реабилитации.

Некоторые виды сигарет дорожают

Курильщикам с каждым месяцем все дороже обходится их привычка.

С 1 июля подорожают многие марки сигарет гродненской табачной фабрики «Неман». К примеру, Кронон, Кронон 7 подорожают до 0,9 рубля, Магнат, Магнат 7, Минск, Минск 7, Премьер, Премьер 7, NZ Black, NZ Gold, Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Solange — до 1,05 рубля, а Vogue Bleue, Vogue Lilas, Vogue Menthe — до 3,1 рубля, сообщает tut.by со ссылкой на МНС.

Вырастут цены и на многие марки сигарет компании «Табак-инвест». К примеру, Sobranie Compact Gold, Sobranie Golds подорожают до 2,7 рубля, Winston Classic, Winston Blue, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver, Winston Super Slims Menthol — до 2,6 рубля.

Подорожают также некоторые марки сигарет, которые ввозит в Беларусь компания «Беларусьторг». К примеру, Dunhill Blue, Dunhill Gold с 1 июля будут стоить 3,25 рубля, Camel Filters, Camel Blue — до 2,05 рубля, Kent HDi Blue, Kent HDi Silver — до 2,5 рубля.

Белорусским водителям не понадобятся российские права для работы в РФ

В России с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий работать на территории РФ профессиональными шоферами водителям без российских национальных водительских удостоверений. Действие этого документа распространялось и на белорусов, которые получили водительское удостоверение в органах МВД Беларуси и работали водителями в российских компаниях. В ходе переговоров на уровне премьер-министров двух стран достигнута договоренность, что белорусским водителям с 1 июля 2017 года можно будет работать с белорусскими правами в Российской Федерации.

Повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $80 до $80,9 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повышена с $44 до $44,4 за 1 т, на товарные бензины - с $24 до $24,2 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $24,2 за 1 т (была $24).

Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Школьникам необходимо обновить справки для бесплатного проезда

По-прежнему право бесплатного проезда в метро предоставляется учащимся или воспитанникам учреждений общего среднего и специального образования города на основании электронной карты учащегося или справки с текущим сроком действия.

В связи с окончанием учебного года эти документы требуют обновления. Кроме того, необходимо обновить справки для проезда на период с 1 июля до 31 августа тем учащимся (в том числе выпускникам 9-х классов), которые летом будут задействованы в программах дополнительного образования детей и молодежи, программах воспитания и оздоровления, а также детям и подросткам, принимающим участие в крупномасштабных массовых мероприятиях.