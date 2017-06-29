Белый дом анонсировал встречу Трампа и Путина 3 29.06.2017, 22:01

Президент США встретится с правителем России на саммите G20.

Президент США Дональд Трамп встретится с главой России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Германии, сообщает издание Fox News (перевод – gordonua.com).

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердил, что Трамп встретится с Путиным в Германии на следующей неделе.

«Президент Трамп встретится с президентом России Путиным на саммите G20 в Германии на следующей неделе», – отметил Макмастер.

Саммит «Большой двадцатки» запланирован на 7–8 июля в Гамбурге (Германия).

Напомним, Трамп и Путин трижды общались по телефону (14 ноября 2016 года, 28 января 2017-го и 2 мая 2017-го), однако еще не встречались.