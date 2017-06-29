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Жители Тракторного поселка массово бойкотировали встречу с чиновниками

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  • 29.06.2017, 22:15
Фото: Еврорадио

Чиновники назначили встречу с жителями в день начала сноса поселка.

29 июня администрация Партизанского района Минска назначила встречу с жителями Тракторозаводского поселка, где сегодня начали сносить двухэтажные дома, передает «Еврорадио».

На встречу с чиновниками пришло около 40 человек. Большинство из них высказалось за то, чтобы сохранить район и остаться жить здесь. Только около 10 человек заявили, что им все равно, в каком районе жить, и они готовы переселиться в лучшие дома.

Представители администрации Партизанского района заявили жителям, что эта встреча проводится не для обсуждения, а для информирования. После этого люди поднялись и ушли.

Тракторозаводский район возник в 50-е годы ХХ века. Проект его перестройки обсуждался несколько раз и откладывался. После последних изменений в проект его общественное обсуждение не проводилось. Это вызвало протест как местных жителей, так и общественных активистов, которые хотят сохранить район исторической застройки Минска.


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