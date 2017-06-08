Речицкие чиновники «крышуют» узбекских дельцов? 8.06.2017, 10:58

Фото: dneprovec.by

Предприниматели-белорусы возмущены демпингом со стороны сети магазинов «Нишон».

Конкурент, которого даже конкурентом назвать нельзя, так как фактически это – убийца! Торговцы трикотажем на рынке в Речице не скрывают своего отрицательного отношения к магазину «Нишон», который появился в городе весной, как и десятки таких магазинов по всей Беларуси. Цены на аналогичные товары у предпринимателей из Узбекистана вдвое, а то и больше ниже, чем у белорусских, сообщает «Белсат».

«Наши предприниматели платят ввозной НДС – 20%, они платят в ФСЗН (Фонд социальной защиты населения – ред.), а если есть наемный работник, то и за наемного работника. И чудес не бывает в экономике! То есть все расходы складываются. И на сегодняшний день, из этих затрат и прибыли предпринимателей, вытекает сама цена», – объясняет Анатолий Шумченко, лидер предпринимателей.

По словам Шумченко, объяснение, почему товар приобретают у одних и тех же московских оптовиков, но речицком покупателям предлагают уже с нереальной разницей, есть: у узбекских дельцов, очевидно, есть опекуны среди местных чиновников.