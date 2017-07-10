На Гродненщине нашли уникальные вещи Чеслава Немена 3 10.07.2017, 19:45

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Историки-волонтеры расчистили чердак родового дома уроженца Беларуси и сделали уникальные находки.

Это уже вторая «экспедиция» в прежде не исследованную часть дома, теперь - сельского клуба-музея артиста. Буквально каждый квадратный сантиметр чердака активисты общественного объединения «Гiсторыка» скрупулезно расчищали в масках и перчатках. Постепенно определялось, что из предметов относится к Немену и его семье, а что к людям, которые жили тут после их выезда в Польшу, передает kp.by.

Впервые поклонники артиста заглянули в маленькое чердачное окошко в феврале. Тогда группа минских любителей творчества Немена поехала на традиционную встречу в Старых Василишках и решила оценить состояние крыши - все-таки дому уже под сто лет. И буквально сразу из-под слоя пыли и ветхих вещей достали тетрадь по русскому языку шестиклассника Василишковской школы Чесика Выджицкого, а также ноты, рисунки, фотографии и негативы.

Так выглядела начинка чердака. Фото: Вера Савина.

- А теперь за несколько дней «раскопок» нашли среди бытовых предметов, к примеру, ноты 1910 - 1911 годов в издании Генриха Циммермана, много польской литературы, - рассказывает одна из участниц экспедиции, певица Инна Малакович.

Среди находок также обложки дневника и тетрадки по алгебре, подписанные рукой Немена. Кстати, вписанные им в отпечатанный по-белорусски шаблон «сшытка» имя и фамилия уточняют, как же правильно читать настоящую фамилию Немена: он Выджицкий, а не Выдрицкий!

Чеслав Немен с баяном в руках в Старых Василишках. Фото: архив музея.

На чердаке волонтеры и присоединившиеся к ним жители Щучинщины нашли также несколько рисунков. Знатоки его художественного творчества говорят, что по стилю и колористике их, скорее всего, нарисовал сам Немен. Там же была и справка из сельсовета о том, что Чеслав действительно проживал в деревне Старые Василишки, и не отправленное им письмо или его черновик. Последнее относится к октябрю 1957 года - за год до его репатриации в Польшу.

Чеслав Немен в Старых Василишках. Фото: архив музея.

- Десятиклассник Немен спрашивает у незнакомой нам Тамары о партитурах, интересуется, почему та не отвечает. Возможно, девушка была одногруппницей по музыкально-педагогическому училищу в Гродно, откуда будущего рок-идола к тому моменту уже исключили якобы за профнепригодность. Но благодаря письму в белорусском отрезке биографии Немена можно установить еще одну нить, - говорит Вера Савина, инициатор открытия музея в его родной деревне и председатель его попечительского совета, автор фильма о музыканте. - Она с туристической группой оказалась в Старых Василишках в один из богатых на находки июльских дней и увидела артефакты своими глазами.

Но пока для широкой публики эти находки недоступны: прежде чем пополнить коллекцию музея, их ждет тщательная атрибуция.

Письмо Чеслава Выджицкого загалочной Тамаре. Фото: Вера Савина.

Чеслав Немен - обладатель титула лучшего польского музыканта ХХ века. Он родился в деревне Старые Василишки Щучинского района, выехал в Польшу по репатриации в 1958-м. Первое признание Немену принесла его песня «Помнишь ли ты меня?» в исполнении Марлен Дитрих. Прославился артист с песней «Странный этот мир» - гимном поколения 1960-х. Долгие годы он занимался экспериментальной музыкой.