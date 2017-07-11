Ученые развенчали мифы о пользе некоторых продуктов

Ученые развенчали мифы о пользе некоторых продуктов2
- 11.07.2017, 7:56
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Американские исследователи доказали, что наши знания о правильном питании далеки от совершенства.
Исследователи из США сообщили, что им удалось опровергнуть несколько мифов о вреде и пользе продуктов, которые годами существуют и поддерживаются в обществе.
Ученые пришли к выводу, что не все продукты, которые принято считать вредными, на самом деле, наносят здоровью какой-либо вред. При этом, также не все продукты, которые называются здоровыми, на самом деле, таковые и иногда они могут быть более вредными и опасными, чем так называемые вредные продукты.
Как передает издание newsyou.info, ученые развенчали мифы о пользе здоровых продуктов и доказали, что при регулярном употреблении они могут причинить вред человеческому здоровью.
Так, было доказано, что сухофрукты, которые принято считать здоровым продуктом и заменять ими сладости, на самом деле, могут испортить зубы. Изюм из-за большого количества сахара нельзя давать детям, потому что он вызывает кариес, кроме того, взрослым также стоит после его употребления полоскать рот.
Кроме того, опасен для здоровья может быть и мед. По словам медиков, эту сладость стоит употреблять только в виде лекарства при простудных заболеваниях, а твердые сорта фруктов при частом употреблении в пищу разрушают зубную эмаль. Также опасен мед и для тех, кто испытывает проблемы с поджелудочной, а также, в целом, с работой ЖКТ.
Опасными могут быть и соки в пакетах, поскольку они содержат очень много сахара и некоторые консерванты, которые опасны для здоровья людей. Напитки организм усваивает легче, чем натуральные плоды, но при этом у человека может развиваться диабет.