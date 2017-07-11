Учительница Доната Скакуна: Я не то чудовище, о котором все говорят 5 11.07.2017, 9:13

Валентина Губаревич надеется, что Верховный суд расставит все точки над «і».

В последние месяцы в интернете развернулась компания в защиту школьника Доната Скакуна, которого суд приговорил к 8 годам за нападение на учительницу, пишет сайт belaruspartisan.org.

Родители парня категорически не согласны с приговором суда – они надеются на Верховный суд. Донат Скакун подал жалобу на приговор, но дата ее рассмотрения еще не назначена.

В «Фейсбуке» появилась страница поддержки Доната Скакуна, на которой обсуждаются самые спорные моменты дела, по каким-то причинам оставшиеся без внимания следователей.

«Я разговаривал с председателем Следственного комитета, приводил ему примеры явных нестыковок в этом деле, - рассказывает Николай Автухович, который выявил много действительно странных моментов в уголовном деле. - Я запомнил его непоколебимый взгляд и понял, что парня может спасти только чудо...»

Представители Следственного комитета говорят, что сделают заявление по делу Доната Скакуна посте того, как скажет свое слово Верховный суд.

А что думает обо всем этом пострадавшая учительница? Читает ли она материалы, которые появляются в интернете?

- Нет, я не читаю никаких материалов на эту тему, - говорит Валентина Губаревич. – Я просто живу. Мне нужно восстановиться. Я очень устала за те два месяца, которые шел суд. Ну и пока Верховный суд не состоялся, я думаю, вообще не имеет смысла на эту тему разговаривать. Как реагировать на все публикации, которые появляются в интернете на эту тему? Да никак. Я думаю, что-то можно будет сказать после Верховного суда. А сейчас… Я понимаю родителей, которые хотят спасти своего единственного сына. И понимаю, что нужно простить этих людей. Я не то чудовище, о котором все говорят…

Надеюсь, суд расставит все точки над «і».

Напомним, в апреле 15-летний гимназист Донат Скакун был признан виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса - ч.1 ст.14, ч. 2 ст.139 «Покушение на убийство» и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Донат не признал свою вину и сейчас надеется лишь на Верховный суд, о чем сообщила журналистам мама Доната Алина Зенкович. По ее словам, в деле много нестыковок, которые проигнорировал суд первой инстанции, в том числе тот факт, что на ноже, признанном орудием убийства (в чем, кстати, у Алины Зенькович есть большие сомнения), нет отпечатков пальцев Доната.