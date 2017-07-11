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Лукашенко: Учите китайский

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  • 11.07.2017, 16:15

Диктатор приказал к сентябрю решить «языковой вопрос».

Лукашенко поддержал предложение о более широком изучении в Беларуси китайского языка. Об этом он заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе, передает БелТА.

«Абсолютно вас поддерживаю. Все ваши предложения будут не просто учтены, по ним будут приняты решения. Сделайте, чтобы к сентябрю эти все решения были формализованы, начиная от изучения китайского языка (мы действительно здесь опаздываем) вплоть до туризма, о котором здесь говорили», — сказал глава государства, реагируя на доклад посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого.

В числе проблем, которые сдерживают эффективное развитие сотрудничества, дипломат назвал языковой барьер. Это особенно актуально в связи с тем, что все допуски продукции на рынок Китая — заявки, контракты — оформляются именно на китайском, но специалистов в данной сфере недостаточно. «Сегодня это уже становится необходимостью для всех. Во многих странах китайский язык стал если не наравне с английским, то вторым иностранным языком. В этой связи предлагается увеличить его изучение как в наших школах, так и в университетах», — сказал посол.


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