Кто крышует азиатов? 33 Денис Лавникевич, «Белгазета»

13.07.2017, 15:42

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Выходцы из Средней Азии буквально ворвались на белорусский рынок, обосновавшись в нише самого дешевого ширпотреба.

Сегодня их торговые точки открыты почти во всех райцентрах, а сверхнизкие цены делают невозможным белорусским ИП конкурировать с восточными гостями. Но все указывает на то, что залог коммерческого успеха «тюбетеек» - покровительство местных властей и открытое нарушение законов Беларуси и ЕАЭС.

Несколько лет подряд власти активно воевали с торгующими на вещевых рынках ипэшниками - и добились своего, до предела зарегламентировав их деятельность. В результате сегодня ИП нужно иметь сертификаты даже на партию из нескольких штук товара, платить 20% ввозного НДС независимо от результатов торговли, соблюдать жесткую кассовую дисциплину.

Однако вытеснение с рынка собственных мелких предпринимателей привело не к росту госторговли. А к стремительной экспансии странных торговых точек, которые в райцентрах несколько месяцев назад начали массово открывать выходцы из Средней Азии. Сегодня подобных магазинчиков уже 110 - на 118 районов Беларуси.

Повсюду такие точки специализируются на одном и том же - торговле ширпотребом, в основном одеждой, меньше - обувью. Главная их отличительная особенность - невероятно низкие цены. В разы ниже, чем у немногочисленных ИП на местных вещевых рынках - не говоря уже про госторговлю.

Неудивительно, что небогатые жители провинции моментально стали отовариваться в магазинах, которые уже прозвали «тюбетейками», недобро высказываясь в адрес местных предпринимателей. «У меня двое детей. Вот мы с женой посмотрели, сколько стоят детские вещи в новом магазине - это же в 2-3 раза дешевле, чем на рынке! - делился с автором этих строк житель Молодечно. - А дети же растут, им постоянно новое нужно. Я представляю, как на нас наваривались - и ипэшники, и госторговля».

Но все, кто анализировал деятельность магазинов-«тюбетеек», свидетельствуют: секрет их низких цен - нарушения законодательства, от сертификации товара до кассовой и трудовой дисциплины.

«Чудес не бывает. Разница в 150-300% между ценой одного и того же товара у белорусских ИП и выходцев из Средней Азии невозможна при равных условиях работы. Тем более что во втором случае - это юрлица. Тут однозначно есть подводные камни, о которых мы пока можем только догадываться, - сказал «БелГазете» лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко. - С нами в торговых центрах работают, скажем, турки. Казалось бы, турецкого товара - завались. Но цены у них - такие же, как у наших ИП. Потому как работают в одинаковых условиях. А эти ребята из Средней Азии, похоже, используют какие-то черные схемы, которые позволяют им уходить от издержек - таких, как налоги, ведение документации и так далее. Эти ребята устроили тут белорусский «Черкизон»: привез - продал - деньги в карман. А по правилам, чтобы привезти товар в Беларусь, нужно заплатить 20% НДС, оформить сертификаты, обеспечить маркировку на товар, чтобы она совпадала с накладными, купить терминал, оформить наемных продавцов… Азиатские торговцы всего этого избегают. Неравные условия конкуренции уничтожают белорусский бизнес».

Самые значимые нарушения - отсутствие (в большинстве случаев) сертификатов на откровенно китайский товар; отсутствие маркировки (или использование явно фальшивых бирок); торговля «мимо кассы»; неоформление продавцов в штат.

«Можно было бы предположить, что низкие цены - это результат их внутренней логистики, минимизации затрат, предельной оптимизации бизнеса и так далее. Но в данном случае мы видим, что оптимизация затрат - это просто уход от налогов. Так как чеки они не выдают, нет сертификатов, нет оплаты в Фонд соцзащиты. Из пяти работников - трое неоформленных. Они работают с кассовыми аппаратами, но 90% реальной выручки идет мимо. Предприниматели проверили, сколько покупателей проходит на одну кассу и сколько пробивается чеков, - объясняет директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович. - Так вот: чеки почти не пробиваются. Написали заявление в налоговую - проверить регистрацию кассовых аппаратов. Но, учитывая, что эти магазины зарегистрированы в другом месте (например, работают в Гомельской области, а зарегистрированы - в Минской), районная инспекция не может проверить, стоят ли эти кассы вообще на учете. А вот терминалов для приема банковских карточек у них вообще нет. Хотя всех белорусских предпринимателей наказывают за их отсутствие». «Местные органы власти утверждают, что ничего не могут сделать - наложен мораторий на проверки новых фирм и предпринимателей. Хотя еще год назад они же за отсутствие маркировки по 40 млн. штрафа давали», - напоминает Шумченко.

КТО КРЫШУЕТ?

При этом местные власти в отношении торговцев из Средней Азии проявляют классическую белорусскую толерантность. «Я по этому вопросу обзвонил несколько районов, выясняя, как действовали местные предприниматели. Предприниматели Петрикова обращались в Госстандарт. Никаких проверок структуры, на которую они жаловались, не произошло, - рассказывает Анатолий Змитрович. - В Речице, когда предприниматели обратились в исполком, чтобы чиновники проверили, указав на нарушения, - так работники исполкома пришли в магазин «тюбетеек» и помогали устранять недостатки. В Светлогорске предприниматели рынка «Первомайский» написали письмо в санстанцию, чтобы проверили, почему аналогичный магазин работает без сертификатов. Так работники санстанции пришли на рынок к этим же предпринимателям и хотели их проверять.

На заседании рабочей группы уже областного уровня мне сказали: «Вы к ним цепляетесь - это ваши конкуренты, вы не можете так работать, как они». Уже ясно, что это не единичные случаи отказа от проверок, а целенаправленный отказ решать эту проблему».

Местные власти не препятствуют тому, чтобы «тюбетейки» с легкостью получали в аренду площади под торговлю в различных госучреждениях - могут и в поликлинике трусами торговать. Причем им выделяют сразу по 200-300 кв.м, о чем местные предприниматели могут только мечтать.

Возникает вопрос: на каком уровне крышуется вся эта деятельность? «Учитывая стиль их работы и нежелание местных властей что-то делать - я думаю, это республиканский уровень. Трудно сказать, какая именно структура их крышует, но видно, что все идет из Минска», - говорит Змитрович. С другой стороны, сопредседатель Минского союза предпринимателей Виктор Маргелов считает, что делать какие-либо выводы поспешно: «Возможно, это некий политический аспект, о котором мы не знаем. Я тоже не знаю, кто их поддерживает, на каком уровне и каким образом. В газетах об этом не пишут», - сказал он «БелГазете».

По словам многих предпринимателей, сейчас выходцы из Средней Азии пытаются перерегистрировать свои торговые объекты на граждан РБ. Потому как азиаты, имеющие вид на жительство (и не имеющие гражданства), должны работать только по месту регистрации. Также заметно, что сейчас идет отработка механизма работы в крупных городах. Судя по всему, скоро «тюбетейки» организованно придут и в областные центры.

ТУМАННАЯ БИЗНЕС-СХЕМА

Работа неожиданно расплодившихся в Беларуси «азиатских» магазинов вызывает еще много вопросов, помимо необъяснимой толерантности властей. Например: через какую именно страну ЕАЭС попадает их китайский товар?

«Стоимость, по которой реализуется «тюбетейками» товар в белорусских регионах, ниже, чем если бы этот товар закупался оптом в Москве. Как это обычно делают белорусские предприниматели. Если этот товар поступает из Китая, через таможенную территорию ЕАЭС, то он должен пройти таможенную очистку, - говорит Анатолий Змитрович. - Есть методы тарифного и нетарифного регулирования плюс с таможенного склада нельзя забрать товар без предъявления таможенного сертификата (или декларации соответствия). Но раз они не могут здесь предъявить сертификаты - значит, товар поступает без сертификации и оформления. Это мы можем точно сказать. В ЕАЭС две страны граничат с Китаем - Россия и Казахстан. Через одну из этих стран и идут поставки товара - без оформления документов».

Другой вопрос: есть ли единый центр, координирующий все происходящее. Змитрович уверен: есть - слишком скоординированными выглядят действия азиатских торговцев. Анатолий Шумченко с ним не согласен: «Я думаю, что здесь нет единого центра, что это бизнес диаспоры, который налажен вот таким вот образом. «Равшан», «Джамшут» и все остальные - так и работают». Виктор Маргелов в этом вопросе осторожен: «Руководители, может, в Минске, а может, и в Узбекистане сидят. Сейчас современные технологии позволяют руководить бизнесом откуда угодно - хоть из Африки».

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ

Пока белорусские госведомства разбираются в происходящем, отечественные предприниматели готовятся себя защищать. Уточняя, что их возмущает вовсе не национальность конкурентов, а методы их работы.

«Нас не устраивают не сами азиаты. Это люди, которые сгруппировались вокруг какого-то единого центра и применяют не совсем нормальные методы работы, вопреки законодательству. С нами на рынке стоят и пакистанцы, и афганцы, и вьетнамцы - но у них всех одинаковые правила работы. А здесь выявляется конгломерат людей, которым созданы совершенно отличные условия. Поэтому все и возмущаются: «Дайте и нам такие условия работы, мы тоже хотим!» - объясняет Анатолий Змитрович. - Теперь наши предприниматели готовы дойти до забастовки - не платить налоги, чтобы власть прочувствовала их протест. Но это не метод. Я думаю, что нужно потребовать таких же условий работы, как те, в которых работают азиатские предприниматели. Без кассовых аппаратов, документов и сертификатов».

Анатолий Шумченко настроен еще более решительно: «Мы обязательно будем предпринимать меры по собственной защите - после того, как получим официальные ответы и проведем еще одно заседание рабочей группы, на которой будет конкретно рассматриваться этот вопрос. Мы имеем две перспективы. Или государство наведет порядок и заставит этих ребят работать так, как работают белорусские предприниматели. Или если белорусские предприниматели будут видеть, что государство смотрит на азиатов сквозь пальцы, то наш малый бизнес перейдет на работу по принципу «Черкизона» по всей стране. Это приведет к тому, что рано или поздно кто-нибудь попадется, и предприниматели снова будут конфликтовать с властями. И это выльется в стихийные акции протеста».

Денис Лавникевич, «Белгазета»