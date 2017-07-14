Вадим Иосуб: Белорусы проедают вклады как в валюте, так и в рублях 14.07.2017, 15:49

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Люди массово забирают деньги из банков.

В июне в Беларуси номинально выросли рублевые вклады, а депозиты в валюте снизились. Об этом свидетельствует июньская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку. Однако, по словам эксперта, без учета начисленных процентов рублевые вклады в прошлом месяце также уменьшились.

За июнь, по данным Нацбанка, депозиты в белорусских рублях выросли на 22,4 миллиона рублей, или на 0,7%. На 1 июля их сумма составила 3,23 миллиарда рублей.

По подсчетам старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, в июне рублевые вклады, с учетом средней ставки в 12,3% годовых, все же сократились:

— По моим расчетам, по процентам было начислено приблизительно 32,9 миллиона рублей. Без их учета приток превращается в отток — 10,5 миллиона, или 0,3%, — рассказал эксперт tut.by. — Можно напомнить, что ситуация, когда номинально наблюдался приток, а по факту — отток, была в марте и апреле. В прошлом месяце наблюдался приток даже без учета процентов.

Уменьшение валютных депозитов в мае составило 14,2 миллиона долларов, или 0,2%. В банках, по последним данным, белорусы хранят 6,8 миллиарда долларов.

— Средняя ставка не изменилась — 2,6%. За месяц было начислено процентов 14,8 миллиона долларов. Без их учета отток составил бы 29 миллионов ровно, или 0,4%, — говорит Вадим Иосуб. — Отток валютных депозитов, за редкими исключениями, длится с осени позапрошлого года — это привычная тенденция.

По словам Вадима, отток рублевых депозитов связан прежде всего со снижением процентных ставок.

— Но с учетом структурного профицита ликвидности у банков, я думаю, эта ситуация не оказывает существенного влияния на банковскую систему, — отмечает эксперт.