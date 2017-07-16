Элитненько 16.07.2017, 14:24

Фото: onliner.by

Как деревня Раубичи превратилась в «белорусскую Швейцарию» с домами по несколько миллионов долларов.

В Раубичах живо: молодые мамы гуляют с колясками, бодрые спортсмены бегут, преодолевая пыль и жару, по извилистым дорогам носятся машины. Поселок ширится вдоль берегов Дубровского водохранилища и, несмотря на уже некую сформированность, продолжает застраиваться. 18 километров от Минска, именитый спорткомплекс под боком, очень много природы и засилье красивых коттеджей — чем Раубичи привлекательны для жизни? На этот вопрос пытаются ответить журналисты onliner.by в своем репортаже.

Геометрический гигант, дом-терем и много модерна

— Извините, девушки, я пьяный, — мужчина в куртке защитного цвета тщетно пытается сориентировать в Раубичах. — Но вы только ко мне не приставайте.

Его попытки объяснить, где находится нужная улица, провалились. По пути нам встречается еще один местный навеселе, почему-то тоже в куртке защитного цвета. Конец рабочего дня здесь встречают весело. Да и сама атмосфера располагает к расслаблению: солнце палит, вода колышется, растения испускают неведомые горожанину запахи.

Фото: onliner.by

Только методы расслабления у всех разные. Вот, например, на берегу небольшого озера загорают подростки и пенсионеры, мужчина ловит рыбу. Кто-то занимается спортом, кто-то копается в огороде.

Раубичи называют белорусской Швейцарией (в основном, конечно, из-за гористого ландшафта и спорткомплекса) и даже водят сюда экскурсии. Двухэтажный автобус с туристами остановился возле сельского магазина, «передохнул» и покатил дальше. Красиво, не поспоришь. Есть что показать.

Живописные виды, например. Сочетание воды и жилой среды всегда выглядит гипнотически.

На домах как будто бежит строка — «Дорого и богато». Очень трепетно относятся жители Раубичей к зелени: многие дворы и площадки за забором украшены кустами, цветами. Развалюхи встречаются редко.

А еще здесь много модернистских строений. Около леса стоит черный куб со стеклянными вставками, через которые видно почти все: планировку, мебель, жильцов и прекрасную борзую. Хозяева не из стеснительных: даже забор не по-белорусски низкий. Кстати, этот дом размещен на сайте одной литовской архитектурной студии.

Еще одно современное творение. Пока оно в процессе строительства, но уже поражает интересными формами и живым забором.

Фото: onliner.by

Геометрический гигант — загадка. Выглядит как офисное здание, но опознавательных табличек на нем нет. Местные делятся: дом заметный, но кто в нем хозяин — неизвестно. В гараж с семью замками въехал мужчина в возрасте на мотоцикле, но водитель оказался неразговорчивым. «Дом не фотографируйте. Жилой ли он? Жилой. А может, офисный. Нечего про него писать!» — получили мы ответ на дружелюбный вопрос.

Еще одна достопримечательность — дом-терем на противоположном берегу.

«Лисы бегают, птицы поют, зайцы носятся по участкам»

— Живешь будто на даче, — говорит молодая мама Анастасия, которая из-за декрета проживает в Раубичах практически безвылазно.

— По пути грибы собираем, — мать девушки держит в руках маслята. — В том году немножко собрали, а сейчас только первые грибы увидели. Возможно, и ягоды есть. Специально за ними не ходим.

— Есть государственный и частный магазины, — девушка расписывает инфраструктуру поселка. — В учебном центре Нацбанка тоже есть магазин, тренажерка, если нет машины, можно договариваться по поводу транспорта в Минск и обратно.

— Дороги не ахти,— признается Анастасия.

Журналисты тоже заметили, что с ними непорядок: метры гравийки, пару метров асфальта, ухабины и камни — машина буквально просила пощады.

— Раньше вода была чистая, — Анастасия переходит к теме о расположенном неподалеку водохранилище. — У каждого были лодки, скутеры. А сейчас вода грязная, купаются и катаются только приезжие. Почему водохранилище стало грязным? Думаю, из-за погодных условий вода начала цвести. Плавающих бутылок и прочих загрязнений от людей не наблюдается. Но вообще, отдыхающие мешают: шумят, мусорят возле домов, гуляют пьяные — вечно с ними ругаешься и заставляешь за собой убирать. Правда, сейчас людей приезжает меньше.

Фото: onliner.by

— Не переезжайте сюда, меньше домов и людей — нам же лучше, — шутит Анастасия. — А вообще, здесь хорошо, много живности: лисы бегают, птицы поют, зайцы носятся по участкам. Забавно за этим наблюдать. Если бы была возможность выбрать дом в городе или здесь, естественно, выбрала бы Раубичи.

«Обстановка спокойная. Сколько живу, только два раза слышал, что кого-то ограбили»

— Вы по адресу, мы живем здесь с самого рождения, — прогуливающиеся по поселку парни рады беседе. — Когда мой папа покупал здесь дом, поселок был совсем маленький, со старыми домами. Они теперь выкупаются людьми побогаче, вместо них строят новые. Маленькая деревня превратилась в коттеджный поселок.

Полностью реконструировали комплекс «Раубичи». Еще 15 лет назад он был таким, советским. Соревнования проходили давно, но в какой-то момент комплекс полностью обновили. Сейчас там классно, можно погулять, покататься.

Фото: onliner.by

Что касается поселка, если до реконструкции у нас были постоянные перебои со светом, то года три назад электричество починили. По всему поселку горят фонари. И оптоволокно провели. Жить становится комфортнее.

— Есть чем развлечься?

— Рядом есть три ресторана, пиццерия и кафе. Можно сходить в сауну или в бильярд. Тренажерный зал есть в спорткомплексе и в учебном центре Нацбанка, но там как-то договариваться надо. Раньше был один магазин, но потом открылся новый — на въезде, желтый. Там много чего есть — от колбасы до угля для костра. Но все обычно закупаются в городе. Детей водят в детский сад и школу в Острошицком Городке. В Раубичах давно была школа, но на ее месте сделали библиотеку, а потом снесли. Скорые приезжают быстро — из Боровлян. Обстановка спокойная. Сколько живу, только два раза слышал, что кого-то ограбили.

Несмотря на благоприятную в целом обстановку, стоит немало недостроев.

— Красивых домов много, но жаль, что многие недостроенные. Вот, например, эти, — парни показывают на ряд домов возле водохранилища. — Когда-то был конфликт, что они слишком близко к воде расположены. У кого-то, например, нет денег, чтобы достроить.

Фото: onliner.by

Риелтор: участок в Раубичах можно купить от $40 тыс.

Специалист агентства «Загородный дом и квартирный центр» Елена рассказала, на что рассчитывать тем, кто желает перебраться в Раубичи:

— Раубичи — коттеджный поселок, который имеет хорошую спортивную инфраструктуру. В спорткомплексе «Раубичи» можно найти занятия для всей семьи, на водохранилище можно покататься на байдарках, порыбачить.

Поселок большой, состоящий более чем из десяти улиц. Старая деревня частично сохранилась, но она преобразуется в современный коттеджный поселок. Старых домов осталось мало.

Местность холмистая, со всех сторон лес. Здесь живет много фермеров, выращивающих малину, голубику: климат позволяет. Кстати, Раубичи — излюбленное место проживания спортсменов. В Раубичах хорошая экология. Роза ветров складывается так, что воздух всегда чистый.

Какие есть пути приобретения недвижимости? Можно купить земельные участки, находящиеся в частной собственности. Их стоимость стартует от $40 тыс. Первая береговая линия стоит дороже, осталось совсем немного участков с выходом в лес.

Можно приобрести и готовые строения — как с ремонтом, так и без. Все зависит от запросов покупателей. Ветхие дома продаются по цене участков, так как такая покупка предполагает обременения по сносу.

Фото: onliner.by

Время от времени участки здесь выставляются на аукционы. В последние месяцы их, правда, не было. Самый легкий способ — купить участок у владельцев.

Люди, которые хотят жить близко к городу, но в то же время наслаждаться тишиной, свежим воздухом и незагазованностью, выбирают Раубичи.

Актуальные объявления о продаже

Предложений в Раубичах много. Дачи и небольшие домики стоят $35—50 тыс., участки — от $40 тыс. до $125 тыс. Цены на дома и коттеджи совершенно разные: стартуют от $100 тыс. и достигают нескольких миллионов долларов.

Этот двухуровневый коттедж площадью 253 кв. м с чистовой отделкой внутри стоит $220 тыс.

Фото: onliner.by

Такой недостроенный коттедж без отделки можно купить всего за $80 тыс.

Презентабельный коттедж площадью 584 кв. м с полным комплектом внутри (бассейн, сауна, четыре спальни, три санузла, гараж, бильярдная, две террасы) оценен в $1,75 млн.

Одно из объявлений: «Продается коттедж в деревне Раубичи. Участок 30 соток, дом 3-этажный, хороший, качественный ремонт, большие, просторные комнаты. Все коммуникации в доме имеются (газ, свет, вода), мебель остается по договоренности. Также на участке есть баня с подвалом, красивый яблоневый сад, беседка». Стоимость — $336 тыс.