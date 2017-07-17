Чешка Каролина Плишкова впервые возглавила мировой теннисный рейтинг 1 17.07.2017, 9:09

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Каролина Плишкова

Белорусок в первой десятке нет.

После завершения Уимблдонского теннисного турнира мировой рейтинг среди женщин впервые возглавила чешка Каролина Плишкова.

Хотя чешская теннисистка на Уимблдоне выбыла из борьбы после второго раунда, она стала первой ракеткой планеты, потому что ее конкурентки немка Ангелика Кербер и румынка Симона Халеп не защитили свои баллы и потеряли рейтинговые позиции.

Победительница Уимблдонского турнира испанка Гарбинье Мугуруса взлетела с 15-го на 5-е место. Топ-10 рейтинга

Женской теннисной ассоциации (WTA):

1. Каролина Плишкова (Чехия) - 6855 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) - 6670,

3. Ангелика Кербер (Германия) - 5975,

4. Йоханна Конта (Великобритания) - 5110,

5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4990,

6. Элина Свитолина (Украина) - 4935,

7. Каролин Возняцки (Дания) - 4780,

8. Светлана Кузнецова (Россия) - 4500,

9. Винус Уильямс (США) - 4461,

10. Агнешка Радваньска (Польша) - 3985.

Из белорусских теннисисток выше всех находится Александра Саснович - у нее 100-я позиция. Виктория Азаренко, которая на травяных кортах Уимблдона добралась до 1/8 финала, поднялась с 683-го на 201-е место.