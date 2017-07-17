Про Боинг, Гаагу и Путина 5 Олег Пономарь

17.07.2017, 13:08

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Олег Пономарь

Опыт и пример Каддафи и Милошевича — в помощь.

Две вещи нужно понимать (кроме возмездия справедливости) относительно будущего суда в Гааге по сбитому РФ Боингу.

1. Иски.

Приговор суда нужен для легитимности дальнейших исков — к какой стране подавать. Родственников убитых представляет тот же адвокат, который засудил Ливию за сбитый над Шотландией Боинг. Сумма иска тоже та же — по 10 млн долл за убитого — 3 млрд долл.

В том, что он засудит и РФ, сомнений нет. И в том, что РФ заплатит рано или поздно, тоже сомнений нет.

2. Лично Путин.

Почему мы узнаем первые имена виновных именно к началу следующего года? Политика — очень циничная и практичная вещь и поэтому всё делается очень вовремя. Весной следующего года — выборы президента РФ и не секрет, что Запад не хочет видеть Путина снова на посту (я писал давно еще про ультиматум Керри и тд). Запад хотел бы нового Горбачева, который начнет капитулировать более энергично в обмен на уступки Запада. Так вот, имя Путина в той либо иной мере будет звучать в Гааге и далее — его выбор и его решение.

Если он пойдет на выборы, то пусть учитывает тот факт, что его будущая международная легитимность будет очень низкой.

Ибо какой она может быть у международного преступника?

Опыт и пример Каддафи и Милошевича — в помощь.

Думай и выбирай.

Выбирай и думай.

Олег Пономарь «Фейсбук»