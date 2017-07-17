Белорусская экономика застряла глубоко в прошлом 4 17.07.2017, 23:05

Карикатура Олега Минича

Беларусь продолжают вытеснять с мировых рынков.

Наивысшие темпы роста за семь лет показывает мировая экономика. Глобальные биржевые индексы поднялись на прошлой неделе до рекордной высоты за всю историю.

Запад тянет Беларусь

Коротко говоря, Запад, по крайней мере временно, урегулировал свой кризис с задолженностью и начал больше потреблять. Это вылилось в рост высокотехнологичного экспорта туда из Китая и сырьевого - из России и других развивающихся стран. Благодаря восстановлению глобальных рынков увеличивается в этом году и белорусский экспорт. Правда, от мировых показателей отечественная экономика отстает в разы. В развивающихся странах, к которым относится и наша, экономический рост в этом году ожидается на уровне 4%, передает «Белсат».

В Беларуси официальная статистика констатирует за полгода всего 1% роста ВВП, то есть в пределах статистической ошибки.

Страну выдавливают с мировых рынков

Отставание в экономическом росте означает, что нашу страну продолжают вытеснять с мировых рынков, в частности - с российского.

«Отставание Беларуси от мировой экономики, от развивающихся стран и даже от развитых стран свидетельствует, что структура белорусской экономики застряла глубоко в прошлом. И нет никакой политической воли ее менять», - подытожил экономист Вадим Иосуб.

Специалисты объясняют - то, что происходит сейчас - стандартная фаза т.н. делового цикла. После длительного спада экономика растет чуть быстрее, а потом, чтобы не перегреться, снова замедляется. Но то, что для наших соседей будет замедлением, для Беларуси грозит стать очередным провалом в рецессию.