Томас Гремингер стал новым генеральным секретарем ОБСЕ 1 18.07.2017, 17:42

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Томас Гремингер

Представитель Швейцарии был избран Советом министров ОБСЕ.

18 июля новым генеральный секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стал представитель Швейцарии Томас Гремингер, сообщает ТАСС.

Происхождение и образование

Томас Гремингер родился в 1961 г. в городе Люцерн (в немецкоговорящем кантоне Люцерн). В 1981 г. поступил в Цюрихский университет, где изучал историю, экономику и политологию. В 1989 г. в том же университете защитил докторскую диссертацию по истории. Служил в Генеральном штабе (в настоящее время имеет звание подполковника).

Работа в МИД

В 1990 г. Гремингер поступил на службу в Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (ФДИШ; министерство иностранных дел). Работал в отделениях в Берне, Женеве и Тель-Авиве.

В 1992-1998 гг. был референтом, заместителем начальника отдела и руководителем Секции политики и исследований Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (ШАРС; в Берне) при Федеральном департаменте иностранных дел.

В 1999-2001 гг. работал в посольстве Швейцарии в Мозамбике, где сначала был координатором программы сотрудничества в области развития (бюджет $50 млн), а затем - временным поверенным в делах.

В 2002-2004 гг. был заместителем начальника и начальником Отдела по политическим вопросам и руководителем Секции мировой политики ФДИШ.

В 2004-2010 гг. Гремингер возглавлял экспертный центр по вопросам мира, прав человека, гуманитарной и миграционной политики ФДИШ (100 сотрудников, бюджет $70 млн).

С августа 2015 г. занимал пост заместителя генерального директора ШАРС, также в этом агентстве руководил Департаментом сотрудничества со странами юга (в нем работают 900 человек, годовой бюджет составляет $730 млн).

ОБСЕ

В 2010-2015 гг. Гремингер представлял Швейцарию в ОБСЕ и в отделении ООН в Вене.

В 2011-2012 гг. являлся председателем Комитета по гуманитарному измерению ОБСЕ, в 2013 г. - контактной группы по средиземноморскому партнерству, в 2015 г. - контактной группы по азиатскому партнерству.

В 2014 г. в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ возглавлял Постоянный совет (директивный орган для проведения политических консультаций и оперативной работы ОБСЕ в период между сессиями Совета министров). На фоне аннексией России Крыма в марте 2014 г. Гремингер принимал участие в создании Специальной мониторинговой миссии в Украине.

Миссия ОБСЕ начала работу 21 марта, в 2015 г. расширила присутствие на востоке Украины. 14 апреля 2014 г. интервью швейцарским газетам дипломат отметил: "Нам удалось организовать крупнейшую наблюдательную миссию ОБСЕ со времен 1990-х гг... Нарушение территориальной целостности Украины стало прямым нарушением и разрывом с буквой и духом Хельсинкского договора". В июле 2014 г. еще одна миссия ОБСЕ была направлена на российско-украинскую границу. Кроме того, под его руководством проходила подготовка ежегодного заседания Совета министров ОБСЕ (Базель, декабрь 2014).

12 июля 2017 г. Постоянный совет ОБСЕ выдвинул кандидатуру Гремингера на пост генерального секретаря ОБСЕ.

Общественная деятельность, публикации.

С 2012 г. Гремингер возглавляет швейцарский фонд PeaceNexus, который сотрудничает с международными организациями, занимающимися предотвращением конфликтов и установлением мира.

Является автором ряда публикаций, среди которых "Обзор действий ОБСЕ в области человеческого измерения" (2011), "Кризис 2014 года в Украине: преодоление разрыва между Востоком и Западом - перспективы ОБСЕ в Украине" (2014) и др.