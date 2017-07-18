В центре Минска вместо «Кристалла» откроют бар «БульбаСтар» 2 18.07.2017, 20:41

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Фото: kristallmag.by

Жильцы протестуют против открытия в их доме сомнительного заведения.

«В нашем доме в самом центре Минска вместо магазина посуды «Кристалл» собираются открывать бар. У жильцов имеется много вопросов к руководству, начиная от проектирования бара до его меню, но отвечают на них уклончиво. Почему нужно вторгаться в жилой дом, создавая конфликтную ситуацию для жителей дома, снижая рыночную стоимость их квартир?», - обратился в редакцию sb.by минчанин Дмитрий Тясин.

─ В хозяйственном ведении УП «ЖРЭО Центрального района Минска» находится изолированное нежилое помещение по проспекту Независимости, 39, арендатором которого с 90-х годов является ЗАО «Кристалл», - рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий. - ООО «БульбаСтар» создано в результате реорганизации в форме преобразования ЗАО «Кристалл» и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом.

В УП «ЖРЭО», как к балансодержателю, обратилось общество с просьбой подачи документов в Мингорисполком на реконструкцию указанного помещения с дальнейшим его перепрофилированием.

В соответствии с единым перечнем административных процедур, УП «ЖРЭО» 06 мая 2017 года подано заявление в Мингорисполком для получения разрешения проведения проектно-изыскательских работ и реконструкции помещения с дальнейшей разработкой проектно-сметной документации и получения в установленном законодательством порядке заключения экспертизы.

В настоящее время разрешительной документации на проектирование объекта нет, соответственно отсутствуют и согласования по ней.

Так же информируем, что обществом ведутся предпроектные проработки размещения объекта с его наполнением.

Представителями администрации Центрального района Минска, ГП « ЖКХ Центрального района Минска», ЖЭУ № 2 и УП «ЖРЭО» 17 мая 2017 года проведено собрание с жителями вашего дома по вопросу размещения объекта общественного питания. В ходе данной встречи жителям представлена информация о предстоящих мероприятиях.

Одновременно сообщаем, что 24 мая 2017 года в администрации под руководством первого заместителя главы администрации проведено совещание с участием общества. По результатам которого, представителям общества указано о необходимости осведомления жителей дома и предоставления им исчерпывающей информации о планируемом формате объекта.