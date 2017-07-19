Докатились 2 19.07.2017, 16:10

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Данные Белстата вызывают недоумение.

Многолетний мониторинг бюджетов домохозяйств, осуществляемый Белстатом на основе доверительного и репрезентативного опроса их хозяев, приносит, в общем, ожидаемые результаты. Тем не менее, они вызывают недоумение, пишет Константин Скуратович для belrynok.by.

Например, всякий опрос утверждает, что самыми бедными среди населения оказываются жители Бреста и Брестской области. В последнем бюллетене Белстата так и написано: «Среди регионов наименьший уровень малообеспеченный отмечен в г. Минске, наибольший – в Брестской области».

На первый взгляд, все очевидно. В январе-апреле 2017 года среднемесячная начисленная номинальная зарплата в Минске составила 1 071, 0 рубль (143,4% к уровню СЗП по стране), в Брестской области – 636,2 рубля и 85,2%. Минская СЗП почти в 1,7 раза превышает брестскую. Страна контрастов. Правительство должно было озаботиться нарастающим региональным неравенством в доходах населения и даже, можно сказать, в этом усердствует – в Брестской области по сравнению с январем-апрелем 2016 года реальная заработная плата выросла на 1,7%, в Минске – на 0,9%.

Но при таком «опережающем развитии» область обречена на вечную отсталость, на место экономического гетто. То есть Минск позиционирует себя в качестве метрополии, а регионы, включая Брестскую область, обречены на роль «колониальных придатков». Брестская область больше других подходит на поставщика в казну сельскохозяйственной продукции.

Как показывает Белстат, и в столице, и в Брестской области, и в остальных областях страны реальные зарплаты растут, но растет и доля «бедняков»: численность минчан, имевших в распоряжении сумму меньшую и равную бюджету прожиточного минимума в среднем на душу населения (182,7 рубля в меся в январе-марте 2017 года), составила 1,8% (в январе-марте 2016 года – 1,1%), в Брестской области – 8,7% (в январе-марте – 7,9%).

Таким образом, поставленная властями задача повышения средней заработной платы решается, но не так быстро, как предполагалось. А реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в первом квартале текущего года составили 97,8% к уровню 2016 года.

Как уточняет Белстат, основными источниками денежных доходов населения остаются оплата труда и трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и прочие), удельный вес которых в общем объеме денежных доходов населения составили 85,9%. К остальным источникам денежных доходов относятся доходы от предпринимательской и иной доходной деятельности, доходы от собственности, прочие доходы, такие, как алименты, подарки…

Можно предположить, что кризисное снижение деловой активности привело к уменьшению доходов от предпринимательской деятельности и снижению размеров таких экзотических для Беларуси доходов, как дивиденды. Но, не рискуя ошибиться, можно утверждать, что сокращение занятости в экономике и падение реальных пенсий, выплачиваемых населению (на 1,8%) становится основной причиной падения реальных денежных доходов домохозяйств.

Чем меньше СЗП, тем больше значение пенсий для региональной и национальной экономики. В Минске, например, средний размер назначенных пенсий (297,7 рублей в апреле) составил 27,6% средней зарплаты в городе, а в Брестской области – 46,2%. По стране в целом это соотношение составило 38,3%. При этом в Минске доля пенсионеров составляет около 20%, в Брестской области – более 25%.

В экономике Минска заняты 53,8% населения, в Брестской области – 42,8%. Следует учитывать, что средний размер назначенных пенсий в 2,1 раза превышает прожиточный минимум пенсионеров (138 рублей в феврале-апреле 2017 года) и в 1,6 раза бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Таким образом, пенсионеров нельзя отнести к малоимущим по этому критерию, их можно даже (судя по уровню общей бедности в стране) считать зажиточными. Тем более это справедливо по отношению к регионам, где пенсии приближаются к половине СЗП. К тому же пенсии выплачиваются регулярно, а заработные платы – как получится.

Парадоксально, но минские пенсионеры являются самыми бедными в стране. И относительно СЗП, и по уровню их реальных (столичных) потребностей, которые намного превышают потребности жителей других городов, не говоря об агрогородках и более мелких сельских поселениях.

Все знают, что бедность бывает относительной и абсолютной. Нищетой на грани выживания, которая у нас определяется ниже уровня БПМ. Это в общем не относится к пенсионерам, но больше характерно для работающих, имеющих невысокие затраты, обремененных семьями, следовательно, голодными детьми всех возрастов независимо от того, выплачивается им государственное пособие или нет. Группа социального риска постоянно увеличивается за счет сокращения занятости. Причем никаких массовых увольнений по причине банкротств или, наоборот, успешных модернизаций предприятий не происходит.

Рабочая сила, как прежде, просто «выдавливается» с предприятий по формальным причинам, главными из которых является непродление контрактов и предельное падение мотивации к труду у работников, которые отказываются от работы, так как она не приносит минимальный необходимый для выживания доход.

Например, в апреле, когда начальство хлопотало над полным трудоустройством всех безработных, в Брестской области официальная занятость в экономике сократилась на 2,5 тысячи человек. Большинство из потерявших рабочие места никаких от государства трансфертов не получили и, можно утверждать, пополнили численность малообеспеченных. Многие из них наверняка завидуют дожившим для нужного возраста «зажиточным пенсионерам».