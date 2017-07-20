закрыть
20 июля 2017, четверг, 9:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

О чем будут говорить Лукашенко и Порошенко?

2
  • 20.07.2017, 9:00

6 сложных тем в отношениях Беларуси и Украины.

Сегодня состоится очередная встреча глав Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Визит Александра Лукашенко в Киев будет сопровождаться большим форумом деловых кругов обеих стран, а накануне в украинской столице прошло заседание межправительственной экономической комиссии, которая выработала повестку дня очередных переговоров.

Белорусско-украинские отношения всегда были непростые, несмотря на то, что со времен независимости в Украине изменились пять президентов. Прежде всего формат отношений определяло различие стратегических планов государств - белорусские власти тянули страну к России, а Украина, поддерживая связи с бывшими партнерами по СССР в рамках СНГ, все больше декларировала евроинтеграционные стремления.

Сейчас Украина получила ассоциацию в ЕС и безвизовый режим с европейскими странами, а на востоке борется с российской агрессией и контролируемыми Россией незаконными вооруженными формированиями. Именно эти обстоятельства прежде всего сейчас влияют на белорусско-украинские отношения.

«Радыё Свабода» собрала несколько фактов, которые могут наиболее повлиять на дальнейший формат политического и экономического сотрудничества между Беларусью и Украиной.

Кооперация в обмен на нефть

Беларусь критически зависит от поставок нефти из России и в то же время занимает лидирующие позиции на украинском рынке нефтепродуктов. Обе страны заинтересованы в сохранении этих позиций, поэтому вынуждены пересматривать существующие схемы на случай возможного сокращения российского импорта нефти в Беларусь. И на заседании межправительственной комиссии 18 июля впервые прозвучала соответствующая инициатива о переработке нефти на давальческих условиях на белорусских перерабатывающих заводах с дальнейшими поставками светлых нефтепродуктов как в Украину, так и в европейские страны. Теперь Украине остается только договориться с Азербайджаном и Ираном о постоянных объемах поставки нефти, но технические возможности для ее транспортировки, например на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, есть - через нефтепроводы Одесса - Броды и Мозырь - Броды.

Похоже, что в пользу этого проекта Беларусь даже согласна отказаться от традиционных поставок продукции машиностроения. Согласно условиям Украины, это будет возможно только через создание сборочных предприятий на украинской территории с дальнейшим обслуживанием произведенной техники.

Неурегулированным пока остается и конфликт вокруг контракта между Минским автомобильным заводом и украинской компанией «РАНТ» на поставку одной тысячи автомобилей и такой же численности прицепов. Стоимость контракта, подписанного в мае 2013 г., составляла более 100 миллионов долларов. Но за поставку первой партии техники белорусское предприятие так и не получило денег. Уголовное дело по этому факту продолжается уже более двух лет.

Торговля или контрабанда

Официальная статистика Беларуси и Украины по итогам взаимного товарооборота в январе-мае 2017 года отличается. По даннам Беларуси, общий объем составил 1,7 миллиарда долларов, по информации Украины - 1,6 миллиарда. Что такое разница в 100 миллионов долларов — неофициальная торговля с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей или контрабанда? Белорусский вице-премьер-министр Владимир Семашко объясняет эти «небольшие» колебания технической погрешностью. В Украине такую разбежку пока не комментируют.

В то же время в начале июля украинские правоохранители заявили о раскрытии схемы контрабанды табака из Беларуси через Украину в Европу, он ввозился в Украину под видом строительных материалов. Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины расследует уголовное дело по этому факту, но пока не уточняет, были ли причастны белорусские физические или юридические лица к этой афере.

Вместо «безвиза» - отпечатки пальцев

За десять дней до визита Александра Лукашенко в Киев украинские власти объявили о намерении изменить правила въезда на территорию своей страны для всех иностранных граждан. И хотя украинские эксперты полагают, что нововведение биометрического контроля на границе с 1 января 2018 года направлено исключительно на граждан России, формально оно адресовано и Беларуси. Хотя до сих пор белорусская сторона не получила уведомления о намерении внести изменения в действующее соглашение о безвизовых поездках граждан, подписанное в июне 2009 года.

Но в то же время Кабинет министров Украины еще в прошлом году в сентябре обнародовал планы о подписании до 2020 года с Беларусью договора о режиме государственной границы, сотрудничестве и взаимной помощи в пограничных вопросах.

Стоит напомнить, что Беларусь ежегодно разрешает упрощенный порядок пересечения своей границы для граждан Украины - жителей пограничных районов в период сбора ягод и грибов. Станет ли это дополнительным аргументом Беларуси для сохранения нынешних правил пограничного контроля?

Война, шпионаж и учения

В течение трех лет после обострения отношений между Украиной и Россией. Беларусь пытается придерживаться нейтралитета, но с течением времени оставаться на таких позициях все сложнее. В сентябре состоятся совместные белорусско-российские военные учения «Запад-2017», которые Украина воспринимает как очередную угрозу для нового наступления России, теперь уже с белорусской территории.

В прошлом году украинский участник минского переговорного процесса по вопросам разрешения ситуации на Донбассе Евгений Марчук, который в свое время работал в Украине премьер-министром, министром обороны и главой Службы безопасности, заявил о необходимости более внимательно отслеживать ситуацию в Беларуси в контексте возможных новых военных угроз со стороны России. А бывший глава военной контрразведки Украины Александр Скипальский посоветовал украинским властям обратиться к Беларуси за инструкторской помощью в организации территориальной обороны. С помощью Беларуси или нет - неизвестно, но формирования территориальной обороны до начала учений «Запад-2017» будут действовать по всей территории Украины.

В конце июня стало известно о задержании в Чернигове гражданина Беларуси, подозреваемого в сборе информации в Украине в пользу России. Подробности этого дела пока неизвестны, а Служба безопасности Украины пока удерживается от официальных комментариев.

Герои для Украины, преступники для Беларуси

Несмотря на якобы нейтральности позиции официальных властей в отношении российско-украинского конфликта, в нем активное участие принимают граждане Беларуси, причем и на стороне украинских властей, и на стороне самопровозглашенных «ЛНР-ДНР».

Но для создания негативного образа Украины после Майдана 2013-2014 годов государственные СМИ использовали фамилии именно тех белорусов, которые боролись или борются на стороне украинского народа. Да и сам Александр Лукашенко, когда затрагивал тему участия белорусов в военных действиях на Донбассе, высказывался довольно резко, хотя и избегал упоминать конкретные имена.

В июне президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины белорусу Михаилу Жизневскому, погибшего 22 января 2014 года в Киеве во время массовых акций протеста.

В это же время в Беларуси Тарас Аватаров, который воевал в составе волонтерского батальона «Правый сектор», задержан в ноябре 2015 года и осужден на пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Кстати, как раз в дни визита Александра Лукашенко в Киеве находится и мать Тараса Аватарава. По данным киевского Комитета освобождения политзаключенных, из 160 человек, которые воевали на территории Украины и были задержаны в Беларуси, заключен только Тарас Аватаров. Других, которые воевали на стороне самопровозглашенных «ЛНР-ДНР», после профилактических бесед отпустили.

Визит в день убийства

Посещение Александром Лукашенко Киева совпадает еще с одной датой - годовщиной убийства Павла Шеремета. 20 июля состоится шествие «Год без Павла» от места его гибели до здания Службы безопасности Украины, Администрации президента и Министерства внутренних дел с требованием расследования дела убийства журналиста.

В 2010 году Павел Шеремет был лишен белорусского гражданства на основании получения гражданства России. Соответствующее письмо, как утверждал тогда Павел Шеремет, он получил от посольства Беларуси в России. Это письмо было подписано одним из тогдашних секретарей посольства, но в нем не сообщалось, кто именно принял решение о лишении гражданства - МВД, МИД или администрация Лукашенко.

Украинские правоохранительные органы среди версий убийства рассматривают российский и белорусский след.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два