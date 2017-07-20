О чем будут говорить Лукашенко и Порошенко? 2 20.07.2017, 9:00

6 сложных тем в отношениях Беларуси и Украины.

Сегодня состоится очередная встреча глав Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Визит Александра Лукашенко в Киев будет сопровождаться большим форумом деловых кругов обеих стран, а накануне в украинской столице прошло заседание межправительственной экономической комиссии, которая выработала повестку дня очередных переговоров.

Белорусско-украинские отношения всегда были непростые, несмотря на то, что со времен независимости в Украине изменились пять президентов. Прежде всего формат отношений определяло различие стратегических планов государств - белорусские власти тянули страну к России, а Украина, поддерживая связи с бывшими партнерами по СССР в рамках СНГ, все больше декларировала евроинтеграционные стремления.

Сейчас Украина получила ассоциацию в ЕС и безвизовый режим с европейскими странами, а на востоке борется с российской агрессией и контролируемыми Россией незаконными вооруженными формированиями. Именно эти обстоятельства прежде всего сейчас влияют на белорусско-украинские отношения.

«Радыё Свабода» собрала несколько фактов, которые могут наиболее повлиять на дальнейший формат политического и экономического сотрудничества между Беларусью и Украиной.

Кооперация в обмен на нефть

Беларусь критически зависит от поставок нефти из России и в то же время занимает лидирующие позиции на украинском рынке нефтепродуктов. Обе страны заинтересованы в сохранении этих позиций, поэтому вынуждены пересматривать существующие схемы на случай возможного сокращения российского импорта нефти в Беларусь. И на заседании межправительственной комиссии 18 июля впервые прозвучала соответствующая инициатива о переработке нефти на давальческих условиях на белорусских перерабатывающих заводах с дальнейшими поставками светлых нефтепродуктов как в Украину, так и в европейские страны. Теперь Украине остается только договориться с Азербайджаном и Ираном о постоянных объемах поставки нефти, но технические возможности для ее транспортировки, например на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, есть - через нефтепроводы Одесса - Броды и Мозырь - Броды.

Похоже, что в пользу этого проекта Беларусь даже согласна отказаться от традиционных поставок продукции машиностроения. Согласно условиям Украины, это будет возможно только через создание сборочных предприятий на украинской территории с дальнейшим обслуживанием произведенной техники.

Неурегулированным пока остается и конфликт вокруг контракта между Минским автомобильным заводом и украинской компанией «РАНТ» на поставку одной тысячи автомобилей и такой же численности прицепов. Стоимость контракта, подписанного в мае 2013 г., составляла более 100 миллионов долларов. Но за поставку первой партии техники белорусское предприятие так и не получило денег. Уголовное дело по этому факту продолжается уже более двух лет.

Торговля или контрабанда

Официальная статистика Беларуси и Украины по итогам взаимного товарооборота в январе-мае 2017 года отличается. По даннам Беларуси, общий объем составил 1,7 миллиарда долларов, по информации Украины - 1,6 миллиарда. Что такое разница в 100 миллионов долларов — неофициальная торговля с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей или контрабанда? Белорусский вице-премьер-министр Владимир Семашко объясняет эти «небольшие» колебания технической погрешностью. В Украине такую разбежку пока не комментируют.

В то же время в начале июля украинские правоохранители заявили о раскрытии схемы контрабанды табака из Беларуси через Украину в Европу, он ввозился в Украину под видом строительных материалов. Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины расследует уголовное дело по этому факту, но пока не уточняет, были ли причастны белорусские физические или юридические лица к этой афере.

Вместо «безвиза» - отпечатки пальцев

За десять дней до визита Александра Лукашенко в Киев украинские власти объявили о намерении изменить правила въезда на территорию своей страны для всех иностранных граждан. И хотя украинские эксперты полагают, что нововведение биометрического контроля на границе с 1 января 2018 года направлено исключительно на граждан России, формально оно адресовано и Беларуси. Хотя до сих пор белорусская сторона не получила уведомления о намерении внести изменения в действующее соглашение о безвизовых поездках граждан, подписанное в июне 2009 года.

Но в то же время Кабинет министров Украины еще в прошлом году в сентябре обнародовал планы о подписании до 2020 года с Беларусью договора о режиме государственной границы, сотрудничестве и взаимной помощи в пограничных вопросах.

Стоит напомнить, что Беларусь ежегодно разрешает упрощенный порядок пересечения своей границы для граждан Украины - жителей пограничных районов в период сбора ягод и грибов. Станет ли это дополнительным аргументом Беларуси для сохранения нынешних правил пограничного контроля?

Война, шпионаж и учения

В течение трех лет после обострения отношений между Украиной и Россией. Беларусь пытается придерживаться нейтралитета, но с течением времени оставаться на таких позициях все сложнее. В сентябре состоятся совместные белорусско-российские военные учения «Запад-2017», которые Украина воспринимает как очередную угрозу для нового наступления России, теперь уже с белорусской территории.

В прошлом году украинский участник минского переговорного процесса по вопросам разрешения ситуации на Донбассе Евгений Марчук, который в свое время работал в Украине премьер-министром, министром обороны и главой Службы безопасности, заявил о необходимости более внимательно отслеживать ситуацию в Беларуси в контексте возможных новых военных угроз со стороны России. А бывший глава военной контрразведки Украины Александр Скипальский посоветовал украинским властям обратиться к Беларуси за инструкторской помощью в организации территориальной обороны. С помощью Беларуси или нет - неизвестно, но формирования территориальной обороны до начала учений «Запад-2017» будут действовать по всей территории Украины.

В конце июня стало известно о задержании в Чернигове гражданина Беларуси, подозреваемого в сборе информации в Украине в пользу России. Подробности этого дела пока неизвестны, а Служба безопасности Украины пока удерживается от официальных комментариев.

Герои для Украины, преступники для Беларуси

Несмотря на якобы нейтральности позиции официальных властей в отношении российско-украинского конфликта, в нем активное участие принимают граждане Беларуси, причем и на стороне украинских властей, и на стороне самопровозглашенных «ЛНР-ДНР».

Но для создания негативного образа Украины после Майдана 2013-2014 годов государственные СМИ использовали фамилии именно тех белорусов, которые боролись или борются на стороне украинского народа. Да и сам Александр Лукашенко, когда затрагивал тему участия белорусов в военных действиях на Донбассе, высказывался довольно резко, хотя и избегал упоминать конкретные имена.

В июне президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины белорусу Михаилу Жизневскому, погибшего 22 января 2014 года в Киеве во время массовых акций протеста.

В это же время в Беларуси Тарас Аватаров, который воевал в составе волонтерского батальона «Правый сектор», задержан в ноябре 2015 года и осужден на пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Кстати, как раз в дни визита Александра Лукашенко в Киеве находится и мать Тараса Аватарава. По данным киевского Комитета освобождения политзаключенных, из 160 человек, которые воевали на территории Украины и были задержаны в Беларуси, заключен только Тарас Аватаров. Других, которые воевали на стороне самопровозглашенных «ЛНР-ДНР», после профилактических бесед отпустили.

Визит в день убийства

Посещение Александром Лукашенко Киева совпадает еще с одной датой - годовщиной убийства Павла Шеремета. 20 июля состоится шествие «Год без Павла» от места его гибели до здания Службы безопасности Украины, Администрации президента и Министерства внутренних дел с требованием расследования дела убийства журналиста.

В 2010 году Павел Шеремет был лишен белорусского гражданства на основании получения гражданства России. Соответствующее письмо, как утверждал тогда Павел Шеремет, он получил от посольства Беларуси в России. Это письмо было подписано одним из тогдашних секретарей посольства, но в нем не сообщалось, кто именно принял решение о лишении гражданства - МВД, МИД или администрация Лукашенко.

Украинские правоохранительные органы среди версий убийства рассматривают российский и белорусский след.