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Стало известно, кто может сменить Капского на посту гендиректора БАТЭ

  • 20.07.2017, 13:36
Фото: fcbate.by

Именитого спортивного функционера может сменить его бывший заместитель.

Топ-менеджер Александр Захарченко может сменить Анатолия Капского на посту гендиректора Борисовского завода автотракторного электрооборудования.

Захарченко был заместителем Капского и в компании "Сталкер", и в ОАО БАТЭ, а в одноименном борисовском футбольном клубе является таковым до сих пор. Кроме того, он занимался продажами на МАЗе и "Белшине" в роли топ-менеджера, сообщает tut.by.

В 2014 году Капский говорил, что намерен покинуть пост председателя правления ФК БАТЭ и своим преемником называл Захарченко. Но тот вернулся на МАЗ, и назначение не состоялось.


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